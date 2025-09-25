Cosa deve succedere a Marc Márquez per vincere il campionato MotoGP in Giappone questo fine settimana

HQ

Marc Márquez ha un "punto campionato" questo fine settimana al GP del Giappone in MotoGP (dovrete svegliarvi molto presto per guardarlo però). Márquez potrebbe assicurarsi il titolo con sei Gran Premi ancora da vincere: Giappone, Indonesia, Australia, Malesia, Portogallo e Valencia.

Marc Márquez, della Ducati Lenovo, è in testa con 512 punti. Solo il fratello Álex Márquez, della Gresini Racing, è "vicino" con 330 punti. Un disperato Francesco Bagnaia è terzo con 237 punti. La vittoria di Márquez nel 2025 è certa (e sarebbe il suo settimo titolo mondiale in MotoGP, il primo dal 2019, e il nono assoluto dopo due campionati del mondo in Moto2 e Moto1).

Potrebbe succedere a Tokyo? È molto possibile, ma Marc Márquez deve vincere almeno tre punti in più di Álex Márquez per rivendicare il titolo, qualunque cosa accada. Tre punti in più lo porterebbero 185 punti sopra Álex.

Questo significa che Marc potrebbe vincere il titolo anche sabato, se vincerà nella gara sprint e Álex non riuscirà a conquistare punti. Ma anche nel caso in cui Marc non vinca punti alla Sprint e Álex la vinca, Marc potrebbe comunque rivendicare il titolo domenica durante la gara.

Se non succede a Tokyo, accadrà in Indonesia o in Australia. Marc Márquez farà un'impresa notevole, dopo essersi rotto l'omero nel 2020 e aver subito quattro operazioni al braccio e altri interventi chirurgici agli arti. Pochi avrebbero potuto prevedere una tale rinascita in questo o in qualsiasi altro sport...