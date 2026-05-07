Cosa deve succedere affinché Germania e Spagna ottengano un posto extra in Champions League

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Il Bayern Monaco aveva l'opportunità di portare alla Germania un quinto posto in Champions League per la quinta squadra della Bundesliga la prossima stagione, soprattutto dopo che l'Atlético de Madrid era stato eliminato la sera precedente. Ma la loro sconfitta significa che ora la Spagna continua a guidare la corsa, che potrebbe essere risolta stasera, nelle semifinali di Europa League e Conference League.

Dopo le sconfitte di Atleti e Bayern, la Spagna è seconda con 21.781 punti e la Germania segue con 21.357 punti. Il Portogallo è quarto con 20.500, ma troppo lontano, mentre l'Inghilterra ha 27.513 punti, già confermata da tempo il posto extra in Champions League (assegnato ai due migliori paesi).

Dipende tutto da cosa faranno Frebiurg e Rayo Vallecano. Se Friburgo non vince l'eliminata diretta e non si qualifica per la finale di Europa League, la Spagna otterrà il posto extra, qualunque cosa faccia Rayo Vallecano.

Incredibilmente, come ha rilevato Football Meets Data, il gol di Harry Kane al 94° minuto ieri (che non ha cambiato il risultato, ma ha comunque significato che la partita è finita in pareggio) significa che la Germania può avere quel secondo posto se Frebiurg si qualifica e Rayo Vallecano viene eliminato stasera.

Il Friburgo è sotto 2-1 dal Braga; anche se vincesse la partita di stasera ma fosse comunque eliminata, la Germania non otterrebbe quel posto. E se entrambi si qualificassero per la semifinale? Dipenderebbe più da cosa farà Friburgo: se Friburgo non vincesse la finale UEL, la Spagna otterrebbe il posto anche se Rayo perdesse la finale UCL. La Germania otterrebbe lo slot solo se Rayo perdesse la finale e Friburgo vincesse la finale O pareggiasse la finale... E dipenderebbe dai gol segnati.

È chiaro che le partite di stasera hanno in gioco molto più della semplice gioia dei rispettivi tifosi...