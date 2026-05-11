Cosa deve succedere affinché il Paris Saint-Germain vinca la Ligue 1 questo mercoledì: il Lens ha qualche possibilità?

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Il Paris Saint-Germain potrebbe essere incoronato campione di Ligue 1 mercoledì, con una partita rimandata contro il Lens, l'unica altra squadra della lega francese ad avvicinarsi al PSG, e che ha guidato la classifica per diverse settimane.

Rimane solo una giornata di partita, che si giocherà domenica 17 maggio, con tutte le partite che inizieranno alle 21:00 CEST, alle 20:00 BST. Ma prima di ciò, mercoledì 13 maggio, si giocheranno due partite pendenti della 29ª giornata: Brest vs. Strasbourg (19:00 CEST) e Lens vs. PSG (21:00 CEST).

La vittoria per 1-0 del PSG di domenica scorsa contro il Brest, con un gol di Désiré Doué, significa che il PSG (73 punti) è praticamente campione, sei punti davanti al Lens (67 punti). Se il PSG vince o pareggia la partita di mercoledì, vincerà il titolo di Ligue 1 lì, il quinto titolo consecutivo e il dodicesimo delle ultime 14 edizioni, mancando solo l'edizione 2016/17, perdendo contro il Monaco, e la 2020/21, perdendo contro il Lille.

I criteri di spareggio della Ligue 1 sono diversi da quelli di altre leghe

Ma cosa succede se il Lens vince mercoledì, e poi il PSG perde anche domenica mentre il Lens vince domenica? Concluderebbero la lega con 73 punti, ma il PSG sicuramente si aggiudicherà il titolo poiché la Ligue 1 utilizza la differenza reti complessiva come primo criterio di spareggio. E attualmente, il PSG ha un GD superiore con 44, mentre il Lens ha un GD di 29, comunque molto migliore di chiunque altro in campionato, ma irraggiungibile rispetto al PSG.

Nel caso in cui avessero gli stessi punti e differenza reti (uno scenario estremamente raro, ma che potrebbe comunque accadere in Premier League in questa stagione, che utilizza anche la differenza reti come primo criterio di spareggio), il titolo andrebbe alla squadra con più gol segnati (PSG 71, Lens 62). Se fossero ancora in parità, Lens e PSG avrebbero giocato una partita di play-off.

In breve, il PSG è praticamente dichiarato campione della Ligue 1 in questa stagione, nonostante quanto duramente il Lens lotti (dovrebbe segnare un numero irrealistico di gol nelle ultime due partite). Ma la situazione sarebbe molto diversa se la lega francese usasse lo stesso criterio di spareggio della Spagna, in cui nel caso di due squadre che finiscono con gli stessi punti, il titolo andrà alla squadra con più punti ottenuti nelle due partite dirette della stagione. Nel caso in cui il Lens vincesse la partita di mercoledì, si userebbe il secondo criterio di spareggio e il campione sarebbe la squadra con la differenza reti migliore ma solo in testa a testa, dove il Lens avrebbe comunque un tiro (ristretto), dovendo segnare molti gol mercoledì per compensare la sconfitta per 2-0 contro il PSG a settembre.