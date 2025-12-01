Cosa deve succedere affinché Norris, Verstappen o Piastri vincano la Formula 1 2025

HQ

La vittoria di Max Verstappen al Gran Premio del Qatar, seguita da Piastri al secondo posto e Lando Norris al quarto, significa che tutti e tre i piloti hanno ancora possibilità di vincere il Campionato F1 2025 il prossimo weekend ad Abu Dhabi. Lando Norris ha visto il suo vantaggio dimezzato rispetto a Verstappen, ma ha ancora un chiaro vantaggio sugli altri due per conquistare il titolo.

Lando Norris guida con 408 punti, seguito a 12 da Max Verstappen con 396 punti e

Oscar Piastri con 392 punti. Il Gran Premio di Abu Dhabi offre 25 punti:

Lando Norris vincerà il Campionato di Formula 1 2025 con un piazzamento tra i primi 3, indipendentemente da ciò che faranno gli altri. Anche nel caso in cui Norris finisse terzo e Verstappen vincesse, Norris avrebbe 423 punti e Verstappen 421 punti.

Chiudendo peggio del terzo posto, Norris avrebbe bisogno che Verstappen non vincesse. Se Norris dovesse finire tra il quarto e il settimo posto, Verstappen dovrà arrivare primo o secondo. O, in altre parole...

Max Verstappen vincerà la Formula 1 se arriverà primo e Norris quarto o inferiore; se finisce secondo, Norris ottavo o meno e Piastri terzo o inferiore, oppure se finisce terzo, Norris finisce nono o meno e Piastri secondo o inferiore.

Oscar Piastri può vincere la Formula 1 solo se arriva primo e Norris sesto o inferiore; oppure, se finisce secondo, Norris arriva decimo o meno e Verstappen quarto o inferiore.

