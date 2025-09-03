Cosa deve succedere alla Spagna per qualificarsi agli ottavi di finale di EuroBasket

HQ

Si prevedeva che la Spagna sarebbe stata la più grande delusione all'EuroBasket 2025 e ora è pericolosamente vicina all'eliminazione anche prima degli ottavi di finale. Hanno perso contro l'Italia di quattro punti, 67-63, durante la partita di martedì alla fase a gironi di EuroBasket. I campioni in carica sono partiti forte, anche sul 10-0 nel primo quarto, ma hanno progressivamente perso carburante man mano che l'Italia si riconnetteva con la partita e hanno finito per rinunciare a tutta la loro influenza.

La Spagna si trova così in una situazione precaria nel Gruppo C, il più aperto alla 5ª giornata. La Grecia e l'Italia si sono qualificate e Cipro è stata eliminata, quindi ci sono tre nazioni (Bosnia ed Erzegovina, Georgia e Spagna) che lottano per due posti.

Cosa deve succedere perché la Spagna si qualifichi:

La Spagna, almeno, può contare su se stessa per qualificarsi. Se sconfiggono la Grecia, una nazione già qualificata con teoricamente nulla in palio, si qualificherebbero. La Grecia è, anche in teoria, molto più potente quest'anno della Spagna, ma i greci sono stati sconfitti nell'ultima partita dalla Bosnia Erzegovina (80-77)...

Grecia-Spagna si giocherà giovedì 4 settembre alle 20:30.

L'altro scenario in cui la Spagna può qualificarsi se perde è se la Georgia sconfigge la Bosnia. La partita si giocherà in precedenza, giovedì alle 14:00.