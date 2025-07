Cosa è successo a Torre Pacheco, in Spagna? Riassunto degli attacchi xenofobi che hanno scosso la città la scorsa settimana

HQ

Torre Pacheco, una città di Murcia, nel sud-est della Spagna, è stata l'epicentro di violenti scontri tra manifestanti di estrema destra e immigrati. Gli incidenti hanno riacceso il dibattito sull'immigrazione in Spagna, ma anche su come i gruppi estremisti e di estrema destra, organizzati attraverso gruppi Telegram, si sentano impuniti e talvolta persino protetti da metà dello spettro politico nelle istituzioni spagnole.

Né i partiti politici di destra (PP) né quelli di estrema destra (Vox) hanno condannato pubblicamente gli attacchi razzisti degli estremisti che si radunano a Torre Pacheco per "dare la caccia" agli immigrati, per lo più persone di origine marocchina. Pretendevano di difendere il paese dalle violenze degli immigrati, ma la maggior parte delle persone arrestate dalla polizia, 14 persone a partire dal matrimonio, non erano di Torre Pacheco, e sono venute in paese solo come scusa per sfogare la loro natura violenta e xenofoba.

Gli incidenti sono iniziati mercoledì 9 luglio, quando un uomo di 68 anni è stato aggredito da tre uomini di origine maghrebina. Tutti e tre sono stati arrestati giorni dopo, lontano da lì, mentre cercavano di fuggire in Francia.

Venerdì 11 luglio il consiglio comunale di Torre Pacheco ha organizzato una manifestazione contro la violenza e la criminalità. La manifestazione si è svolta in modo pacifico, con persone di tutte le etnie e religioni, in una città dove circa un terzo della sua popolazione è nata in altri paesi.

Ma parallelamente, persone estremiste e violente hanno iniziato a inseguire e attaccare, alcuni con mazze e bastoni, ogni persona con l'aspetto maghrebino. Le strade diventano rapidamente una zona di battaglia e le cose diventano ancora più calde durante il fine settimana, tra cui un ristorante di kebab che viene distrutto domenica, costringendo oltre 75 agenti della Guardia Civil a pattugliare le strade.

Questi attacchi sono stati incitati e organizzati attraverso gruppi Telegram, molti dei quali hanno usato come pretesto un video di un senzatetto ad Almería, che ha subito un'aggressione omofoba lo scorso maggio.

L'uomo stesso ha registrato un video per smontare la bufala, ma non prima che fosse diffusa da molti leader politici e di opinione, tra cui il consigliere di Vox José Garre, che in seguito non ha cancellato il post.

Una delle persone arrestate era il leader di Deport Them Now, il gruppo Telegram che ha incitato e organizzato la "caccia". Dopo un fine settimana di gravi alterchi, le cose sono tornate alla normalità dal lunedì al mercoledì. Una nuova manifestazione indetta dai movimenti di estrema destra ha attirato solo 150 persone martedì, secondo fonti della polizia.

Domingo, l'uomo che è stato aggredito mercoledì della scorsa settimana, ha ripreso la sua vita normale una settimana dopo, senza gravi ferite a parte un occhio nero, e ha chiesto un ritorno alla pace in un'intervista a RTVE. "Non voglio essere il protagonista del film", ha detto ridendo, giocando a domino in un bar con i suoi amici, come fa tutti i pomeriggi.

Sembra che il ritorno alla normalità sia avvenuto dopo notti senza incidenti gravi e con una pesante attività di polizia. Il sindaco di Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, del PP, ha incontrato gli imam della regione per discutere della situazione degli immigrati e rafforzare le buone relazioni e la convivenza pacifica tra vicini di tutte le etnie e religioni.

