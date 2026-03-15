Cosa è successo con la McLaren in Cina? Disater per Lando Norris e Oscar Piastri

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La McLaren non avrebbe potuto immaginare un peggior inizio di stagione in Formula 1: dal dominio dell'anno scorso, a tre DNS o ritiri su quattro nelle prime due gare. Lando Norris era quinto in Australia la scorsa settimana, ma Piastri non ha preso partenza nel suo Gran Premio di casa. E a Shanghai, nessuno dei due piloti ha preso partenza a causa di problemi elettrici nelle proprie vetture, aiutando la Mercedes ad allungare un ampio vantaggio in classifica con la storica vittoria di Antonelli.

Nella gara di domenica a Shanghai, la vettura di Norris non lasciò mai il garage, e anche quella di Piastri fu restituita prima del giro di formazione. A quanto pare, entrambe le auto hanno avuto problemi elettrici diversi sulle loro unità di potenza.

"Stanno ancora cercando di indagare su cosa stia realmente succedendo o cosa stia succedendo e perché non stia funzionando come dovrebbe", disse Norris poco dopo la sua uscita dalla gara. Piastri ha aggiunto che ora "cercheranno di imparare quello che possiamo guardando la gara, e poi dopo di che cercheremo di fare il più lavoro possibile prima del Giappone", dopo due gare senza correre.

Forse sarà una cosa positiva per la McLaren (e anche per la Red Bull, dato che Verstappen ha dovuto ritirarsi, e ovviamente per Aston Martin) la cancellazione delle gare di aprile in Bahrain e Arabia Saudita, che non saranno sostituite, il che significa che dopo il Gran Premio del Giappone del 29 marzo la stagione non continuerà fino al 3 maggio a Miami.

La classifica di Formula 1 finora, non promette nulla di positivo per la McLaren

Dopo due gare, Mercedes guida la classifica costruttori con 98 punti, davanti ai 67 punti della Ferrari... con la McLaren terza con 18 punti. Russell guida il campionato piloti con 51 punti, seguito da Antonelli con 47 punti. Lando Norris è sesto con 15 punti, e Piastri ha ottenuto solo tre punti.