Cosa è successo tra Jude Bellingham e Valentín Barco: rischia una multa per condotta violenta?

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Jude Bellingham era frustrato dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Argentina e, mentre usciva dal campo, ha dato uno schiaffo sulla nuca al giocatore argentino Valentin Barco. Questo ha scatenato una discussione tra giocatori inglesi e argentini, una disputa che non è degenerata poiché Bellingham si è rapidamente allontanato.

Le telecamere hanno mostrato chiaramente Bellingham schiaffeggiare Barco, e molti si sono chiesti cosa avesse spinto il giocatore del Real Madrid a comportarsi così contro un giocatore che non aveva nemmeno giocato la partita (Barco, 21 anni, che gioca per lo Strasburgo e dovrebbe unirsi al Chelsea la prossima stagione, era un sostituto non utilizzato).

Altri video, catturati dai tifosi in campo, mostrano come Barco sia entrato in campo dalla panchina dopo il gol del pareggio di Enzo Fernández, correndo direttamente verso i giocatori inglesi (mentre tutti gli altri giocatori argentini festeggiavano tra loro) per provocare i rivali.

Jude Bellingham potrebbe ora essere multato per condotta violenta e quindi salterebbe la partita per il terzo posto tra Francia e Inghilterra sabato alle 22:00 BST, 23:00 CEST, anche se secondo la BBC la FIFA difficilmente lo farà, e considera l'azione di Bellingham come "petulante" piuttosto che violenta, dato che l'uso della forza nello schiaffo è stato trascurabile.