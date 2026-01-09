Cosa è successo tra Vinícius e Simeone nel derby: "Florentino ti licenzierà, ricordate..."

HQ

Il Real Madrid sconfisse l'Atlético de Madrid nella semifinale della Supercoppa spagnola, con gol di Valverde e Rodrygo, ma Vinícius fu ancora una volta il protagonista, dopo uno scontro con l'allenatore dell'Atleti Cholo Simeone. Quando Vinícius è stato sostituito all'80° minuto, l'allenatore argentino ha provocato Vinícius, urlando che "Florentino ti licenzierà, ricordalo", secondo le letture labiali delle telecamere. Simeone fece anche un gesto con l'orecchio, riferendosi ai fischi al giocatore quando fu sostituito.

Vinícius lo affrontò brevemente, ma fu fermato da Xabi Alonso. Sia Vinícius che Simeone hanno ricevuto cartellini gialli.

Durante la conferenza stampa, l'allenatore del Real Madrid è stato molto critico riguardo al comportamento di Simeone, dicendo che non è un buon esempio di sportività: "Per me, queste cose superano il limite del rispetto che bisogna avere per i compagni di squadra. Poi ho visto cosa gli ha detto, e non mi piace quando i miei compagni vengono chiamati così. Cerco di essere rispettoso verso i giocatori della squadra avversaria, e non tutto è accettabile".

In una sua conferenza stampa, Simeone ha detto che "quello che succede in campo, resta lì, com'è da quando eravamo piccoli", e ha detto di non ricordare cosa avesse detto a Vinícius. Successivamente, il club ha dichiarato che è stato Vinícius a iniziare tutto, ma facendo un gesto irrispettoso alla panchina dell'Atleti.

Dopo il match, Vinícius ha commentato una storia su Instagram, prendendolo in giro: "hai perso un altro KO".