Cosa fare e cosa evitare: I modi migliori per entrare nel mondo dei fumetti

Hai mai provato a consigliare un nuovo Final Fantasy gioco a un giocatore inesperto? "Se ti piacciono i giochi d'azione, adorerai Final Fantasy XVI." Questo viene sempre accolto con le stesse risposte tipo "credo sia meglio che superi prima gli altri 15 allora... " Chiunque conosca la serie di Square Enix sa che questo non è affatto necessario o non è il caso, dato che Final Fantasy i giochi sono fondamentalmente storie antologiche nonostante il loro ordine numerico. Lo dico perché i fumetti esistono in qualche modo con lo stesso problema. Come si fa a entrare in un hobby che ha 80+ anni di narrazione alle spalle? Come si fa a trovare un punto di partenza su cui costruire e come si può consumare questi media in modo ragionevole?

Ecco perché ho ideato questa guida come modo per eliminare in qualche modo gli stigmi legati al fatto di entrare nei fumetti di oggi. Come abbiamo fatto di recente con Warhammer 40.000, questa non è una lista di letture essenziale o qualcosa di simile, sono alcuni consigli rapidi per rendere l'inizio di un viaggio che consuma fumetti ancora più semplice.

Consigli per iniziare a leggere fumetti

Hai bisogno di un punto di partenza e non può essere il primo fumetto mai prodotto. Per prima cosa, è una quantità astronomica di letture per partire da capo e recuperare otto decenni di storia, ma per un altro motivo, quelle storie precedenti sono rare e incredibilmente preziose, quindi probabilmente non ne vedrai mai una in vita tua a meno che non abbiate milioni di sterline da spendere.

La nostra soluzione è semplice: trova un personaggio o un gruppo che ti piace e inizia semplicemente con una delle loro storie più recenti. Saprai se è l'inizio di una storia perché ogni capitolo di un racconto a fumetti più ampio, cioè un numero, viene solitamente classificato con un numero e segnato con l'anno di inizio della serie. Ad esempio, negli ultimi anni sono state lanciate due serie The Amazing Spider-Man. La versione di Nick Spencer, Ryan Ottley e Humberto Ramos è iniziata nel 2018, mentre quella di Joe Kelly, Pepe Larraz e John Romita Jr. (potete vedere le nostre interviste con Kelly e Larraz da San Diego Comic Con Malaga qui sotto) è iniziata nel 2025. Quindi, mentre i primi numeri sono entrambi chiamati The Amazing Spider-Man #1, uno avrà (2018) alla fine del suo omonimo e l'altro (2025). Questa è un'informazione fondamentale da ricordare, perché rende più facile e semplice trovare e/o acquistare i fumetti rilevanti che stai facendo.

Seguendo a questo, per il lettore più recente che vuole semplicemente mettere piede nella porta e non è ancora troppo infastidito (o in generale... Personalmente non mi interessa troppo il collezionismo, ma solo la lettura di queste storie straordinarie) di avere ampie raccolte di ogni numero pubblicato singolarmente, i romanzi grafici e gli omnibus sono i tuoi migliori amici. Questi riuniscono più numeri di una stessa storia in un unico libro più grande, con la precisazione aggiuntiva che alcune delle convenzioni di denominazione che abbiamo spiegato sopra si perdono nella salsa. Un esempio di questo, e questa volta passando alla DC, è Supergirl: Woman of Tomorrow di Tom King, dove puoi leggere gli otto mini-numeri separati o un romanzo completo che li unisce in un'unica copia senza soluzione di continuità, tutti con lo stesso nome. Semplice e facile. Piacevole.

Le cose si complicano poi se guardamo, ad esempio, Fantastic Four: The Complete Collection di Jonathan Hickman, perché mentre parliamo di una narrazione piuttosto coerente in questa storia, il contenuto effettivo di questa raccolta di romanzi copre Dark Reign: Fantastic Four #1-5, Fantastic Four (1998) #570-578, e altri ancora da Dark Reign: The Cabal. Quindi, per casi come questo, la migliore strategia è isolare uno scrittore o un artista che ti piace leggere e poi trovare le loro opere collettive in un pacchetto come questo. Ancora una volta, diventa strano e complicato, ma è molto più facile che cercare di trovare tutte le questioni separate che costituiscono la narrazione più ampia di Hickman, per esempio.

Quindi, per riassumere, in un breve riassunto:



Passo 1: Identifica eroi o gruppi che ti piacciono (Spider-Man, Batman, Wonder Woman, Captain America ecc.) e poi trova uno dei loro 'reboot' più recenti, se vogliamo, determinando l'età in base all'anno con il nome del titolo (ad esempio 2022).



Passo 2: Poi torna indietro al primo numero, espresso dall'altro numero categorizzato (cioè #1), e inizia il tuo percorso di lettura – oppure trova un romanzo grafico che riunisce l'intero o più numeri della narrazione più ampia e inizia a leggere.



Passo 3: Da qui, amplia i tuoi orizzonti tornando al Passo 1 con un altro personaggio o gruppo, oppure identificando scrittori e artisti che apprezzi e poi segui il loro portfolio per scoprire le altre loro opere.



Come leggere fumetti

Come nota finale, parliamo rapidamente di come leggere effettivamente i fumetti perché non è così semplice seguire le righe da sinistra a destra e seguire una pagina dall'alto in basso (o da destra a sinistra per alcune lingue). Per chi lo conosce, non è affatto una sfida, ma se sei nuovo ai fumetti, potresti voler qualche consiglio e trucco veloce.

Per cominciare, lavori comunque da sinistra a destra e dall'alto verso il basso, ma c'è un problema: devi identificare ogni vignetta e non la narrazione scritta su una pagina. Una vignetta è la scatola in cui viene presentata ogni 'scena', per così dire, di un fumetto e ogni vignetta funziona come una pagina separata, cioè segui il dialogo/narrazione scritta di una vignetta da sinistra a destra e dall'alto verso il basso. Poi si sposta su una pagina più ampia seguendo le regole di lettura tradizionali ma sotto forma di vignette.

Ad esempio, qui sotto ci sono alcune pagine da Batman/Deadpool #1 (2025), e l'idea è seguire le vignette (trattando ogni vignetta come una pagina separata della narrazione) nel modo in cui le frecce lo definiscono.

Con quali fumetti dovrei iniziare? Quali sono alcune storie essenziali e iconiche dei fumetti?

Per concludere, riporteremo l'attenzione su una precedente serie di articoli che abbiamo preparato e che mette in evidenza alcuni dei fumetti più famosi e famosi che si possono leggere per alcuni dei personaggi più famosi e iconici di DC e Marvel. Questi articoli sono solo l'inizio, quindi aspettatevi che ne aggiungano ancora altri in futuro, ma ci sono ancora tantissimi fumetti e graphic novel eccezionali che meritano il vostro tempo in ciò che abbiamo già pubblicato.