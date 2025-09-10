Cosa pensa Kylian Mbappé dell'attuale nazionale francese: "non la più forte, ma..."

HQ

Kylian Mbappé è l'ultimo protagonista sulla copertina della rivista de L'Equipe, con una lunga intervista al giocatore francese che, di recente, ha segnato due gol nelle ultime due partite con la Francia alle qualificazioni ai Mondiali, lasciandosi alle spalle le polemiche dello scorso anno, quando è stato escluso dalla lista di Deschamps tra le critiche di un compromesso perso.

Un anno dopo, la situazione è cambiata e Mbappé ha riconquistato la fiducia dei tifosi francesi, oltre a consolidarsi come capocannoniere del Real Madrid. Infatti, Mbappé ha segnato 52 partite con la Francia, superando Thierry Henry come secondo capocannoniere di sempre nella storia della Francia, e solo cinque dietro Olivier Giroud (57).

Mbappé ha davvero fatto il suo grande passo avanti alla vittoria della Coppa del Mondo 2018. Quattro anni dopo, ha segnato una tripletta in finale, essendo il primo giocatore a farlo, ma alla fine hanno perso contro l'Argentina ai rigori.

Parteciperanno di nuovo alla Coppa del Mondo l'anno prossimo? Per Mbappé ci sono grandi differenze tra la squadra che ha vinto nel 2018 ed è stata finalista nel 2022 e la squadra attuale, e sente di non essere la più forte, ma la squadra con il maggior potenziale.

"È la squadra più talentuosa, sì. Il più forte, non ancora. Quello con il maggior potenziale, sì. È infinito. In ogni posizione, giocano come titolari per i migliori club del mondo", ha detto Mbappé.

"Ma come squadra, non siamo ancora più forti della squadra che ha vinto la Coppa del Mondo nel 2018 o di quella che ha raggiunto la finale nel 2022. Questa squadra ha il potenziale per essere la migliore? 100%. Lo sarà? Dipende da noi. Dobbiamo essere ambiziosi con giocatori di questa qualità".