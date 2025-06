Cosa significa la X in Rainbow Six: Siege X ?

HQ

A volte i nomi dei giochi faticano ad avere molto senso per i consumatori e i fan al di fuori dello sviluppatore. Questo si estende anche ad altre parti del business dei giochi, come le console, con Xbox che abbandona qualsiasi forma di progressione coerente per la sua evoluzione non ortodossa Xbox 360 in Xbox One in Xbox Series X/S, solo per fare un esempio. È per questo motivo che puoi vedere alcuni titoli di giochi e riflettere sul motivo per cui vengono chiamati come si chiamano, ma almeno per Rainbow Six: Siege X di Ubisoft, la scelta del titolo ha davvero molto senso.

Oltre all'elemento Rainbow Six, che si riferisce al gruppo antiterrorismo su cui si basa la serie, e Siege che si riferisce all'elemento di assedio effettivo del gameplay principale, il lato X del grande aggiornamento rende omaggio all'anniversario dello sparatutto tattico e anche un elemento di gioco molto comune.

In un'intervista con il direttore creativo Alexander Karpazis, che potete vedere qui sotto con i sottotitoli localizzati, spiega il ragionamento alla base della X come segue:

"Questa è un'ottima domanda perché in realtà può rappresentare un paio di cose. Abbiamo sentito che funzionava su diversi livelli. Innanzitutto, nel nostro gioco, abbiamo barricate ovunque con la X. Per noi, questo è il fattore X che si è distinto per essere qualcosa che rappresenta il gioco, un pezzo di gameplay che è vero, e volevamo in qualche modo sottolineare che c'è un grande cambiamento in arrivo e quindi abbiamo messo una X dietro di esso per assicurarci che tutti lo sappiano. Ma la vera e più importante ragione è che questo è il nostro decimo anniversario. Quindi questo è il numero romano per il numero 10, che rappresenta una pietra miliare dell'evoluzione per noi per i prossimi 10 anni. Ed è per questo che si vede Siege X in questo momento".

Rainbow Six: Siege X arriva su PC e console il 10 giugno.