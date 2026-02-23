Cosa stavi pensando: Le peggiori caratteristiche del controller nel gaming

HQ

Nel corso degli anni, ci sono stati molti controller ufficiali nel mondo del gaming. E per ufficiali intendo quelle prodotte e vendute da produttori di console, che dovrebbero avere più risorse della media delle aziende pirata cinesi e anche buone ragioni per voler creare qualcosa che la gente userà molto per anni.

Ma... Non è sempre stato così. Anche controller davvero validi sono spesso stati consegnati con difetti che fanno chiedere cosa pensassero quando li hanno progettati. Ecco alcuni buoni esempi:

Il cavo che era attaccato di lato

(Famicom, 1983)Il predecessore giapponese del NES era in molti modi in realtà migliore del NES stesso, con un paio di caratteristiche che mancavano in Occidente. Ma il fatto che il cavo esca dal lato del controller invece che dalla parte superiore significa che è costantemente d'intralcio per la mano. Una decisione incredibilmente strana, e dovremmo essere grati che il cervello sia arrivato nel posto giusto giusto giusto in tempo per progettare il controller NES.

Pulsante di pausa del controller Master System

(Master System, 1985)"Dov'è?" La domanda era sempre giustificata, perché il controller Master System non aveva né Select né Start (come l'equivalente NES), quindi non era possibile mettere in pausa i giochi. Questo è ovviamente un problema. Anche Sega lo sapeva, quindi ha messo il pulsante pausa... La console. Non sapremo mai quanti bambini in una stanza buia hanno accidentalmente premuto Reset invece di Pausa quando la madre ha detto che la cena era pronta o che il bagno chiamava. Ma ce ne sono tantissimi. Tutto a causa di un design stupido.

Jaguar Controller usando il tastierino del telefono

(Atari Jaguar, 1993)Davvero non so cosa pensasse Atari quando ha progettato il Jaguar Controller, che ha dei pulsanti nella metà superiore corrispondenti a un classico equivalente del Mega Drive. Nella metà inferiore, invece, ci sono non meno di 12 pulsanti, disposti come un telefono a pulsanti. Sono anche un po' spugnose e scomode. L'idea era che si avesse messo un template sopra di essi per vedere quale pulsante faceva cosa, ma la loro posizione li rendeva completamente impossibili da usare e ricordare per ogni gioco. Sembrava un po' come inserire un codice PIN nel pieno della battaglia.

Il Mostro a Tre Corna Nintendo 64

(Nintendo 64, 1996)Nintendo è stata una delle prime ad adottare gli stick analogici e ha rilasciato una versione contemporaneamente a Sega. Mentre il controller Saturn di Sega assomigliava in molti modi a un moderno, quello di Nintendo sembrava un'astronave, e lo avevano progettato in modo che si potesse accedere al D-pad e al tasto L... oppure la levetta analogica e il tasto Z. Questo era un difetto di progettazione epico che impediva di utilizzare grandi parti del controller contemporaneamente.

Il cordone che si attacca sotto

(Dreamcast, 1998)Per molti versi, questo era un controller piuttosto unico dal punto di vista del design, e nessuno di essi era particolarmente buono (tranne l'ergonomia). Tra le altre cose, aveva solo una levetta analogica quando due stavano già diventando standard, e aveva un robusto supporto con spazio per schede di memoria con schermo e funzione shake. Ma la cosa più fastidiosa era che il cavo usciva dal fondo. Sega si rese conto che questo non era ottimale e quindi eliminò gradualmente un portacavi sotto la parte inferiore, che spesso danneggiava i cavi e continuava a staccarsi continuamente. Ecco perché spesso si vedono residui di colla o nastro adesivo sotto i controller Dreamcast, dove le persone hanno cercato di trovare soluzioni autonome.

Il Duca creato per gorilla e orsi grizzly

(Xbox, 2001)Il primo controller Xbox di Microsoft era in realtà ottimo sotto molti aspetti, con levette analogiche superbe posizionate in modo asimmetrico, grilletti davvero buoni, un vibratore incredibile (quasi troppo forte) e un cavo lunghissimo (con una funzione anti-scatto). Ma... quando hanno preso le misure, probabilmente hanno usato Shaquille O'Neal o forse Shrek. La dimensione era assolutamente enorme, e furono rapidamente costretti a sostituirla con uno effettivamente utilizzabile - il Controller S, che è ancora oggi in gran parte ciò che appare un controller Xbox.

I pulsanti del grilletto disallineati su DualShock 3

(PlayStation 3, 2007)Quando Sony stava per lanciare la sua console con le vendite peggio, la PlayStation 3, stavano succedendo molte cose strane. Tra le altre cose, volevano sostituire il loro meraviglioso design di base con qualcosa simile a una banana. Invece, abbiamo avuto SixAxis, dove la funzione di shake è stata rimossa, che a sua volta è stata sostituita da DualShock 3. Qui andava tutto bene, tranne i pulsanti analogici per il grilletto. Sega e Microsoft avevano reso questo standard e Sony non voleva essere da meno, ma i pulsanti erano convessi, scivolosi, disallineati, spugnosi e privi di "fermate" che impedissero alle dita di scivolare via. Come questo abbia superato il controllo qualità, non lo sapremo mai.

Quando Sony ha messo un touchpad sul retro

(PS Vita, 2011)Sony aveva già iniziato a sperimentare con i touchpad prima del DualShock 4, quando ne aggiunse uno grande alla PS Vita. Tuttavia, lo posarono sul retro, dove spesso era fonte di irritazione e raramente usato con senso, con poche eccezioni come a Tearaway. Era chiaramente un tentativo di offrire qualcosa di nuovo e fresco, e sicuramente non qualcosa aggiunto per migliorare qualità e suonabilità.

La Light Bar che scarica la batteria e distrae

(PlayStation 4, 2013)Ci sono state alcune critiche al DualShock 3, principalmente riguardo ai pulsanti del grilletto. Il DualShock 4 era quindi significativamente migliore, ma non sfuggiva comunque alle critiche, poiché Sony aveva già trovato altri problemi. Avevano inserito una striscia luminosa sulla parte superiore, che si è rapidamente riflessa nella TV, brillava in modo distrattivo nelle stanze buie e ha anche scaricato la batteria di un controller che aveva già poca durata. Solo molto tempo dopo Sony ha ceduto parzialmente e permesso ai giocatori di ridurre la luminosità, ma non ha permesso di spegnere completamente la luce - e proprio come per il Dreamcast, spesso ci sono segni di nastro sul controller da parte di chi ha semplicemente attaccato un pezzo di nastro argentato sopra la barra luminosa.

Urlando impotente alla televisione

(Xbox One, 2013)Sia Nintendo che Sony hanno provato a usare i comandi vocali, ma Microsoft ha davvero puntato tutto su Kinect. L'idea era che potessi fare cose nel gioco come ricaricare o lanciare granate, ma anche mettere in pausa e fare screenshot. Tuttavia, non ci è voluto molto perché i giocatori di tutto il mondo si rendessero conto di quanto sia totalmente irragionevole sedersi a urlare contro la TV con risultati arbitrari. Un sistema orribile e scadente che nessuno ha sentito la mancanza dopo aver urlato "Xbox, spegni" per l'ultima volta.

Le levette analogiche che avevano una mente propria

(Switch, 2017)Non è una caratteristica in senso stretto, ma un difetto di progettazione sistematico dovuto al fatto che i Joy-Con non hanno l'effetto Hall. Il joystick ha iniziato rapidamente a sparire dopo un uso relativamente poco, rendendoli inutilizzabili nonostante siano incredibilmente costosi. Nintendo ha introdotto riparazioni gratuite per i Joy-Con invece di migliorare la qualità.

Il bombardamento degli screenshot per Switch

(Switch, 2017)I Joy-Con sono piccoli e, per quanto riguarda il loro design interno, sono in realtà capolavori tecnici. Tuttavia, questo non cambia il fatto che la posizione del pulsante screenshot sui Joy-Con da parte di Nintendo sia davvero discutibile. Si trova proprio accanto al pad di controllo, perfetto per essere premuto accidentalmente nel mezzo di tutta l'azione. Forse avrebbe dovuto chiamarsi il pulsante "Ops, ho appena fatto uno screenshot", perché se guardi negli archivi di immagini dei giocatori Switch, un numero scioccante di queste immagini sarà stato scattato per errore. Purtroppo, non è molto meglio nemmeno sulla Switch 2.