Cosa vedremo durante la presentazione di Nintendo Switch 2?

Il 2 aprile, come sicuramente saprete, è tempo per Nintendo di mostrare finalmente (e completamente) il successore della Switch, una console che è stata lanciata nel 2017 ed è stata poi descritta come tecnicamente obsoleta, ma che non solo è sopravvissuta, ma piuttosto ha prosperato nel migliore dei modi. Due chiari esempi di quanto abbia fatto incredibilmente bene sono il fatto che ha vissuto per oltre otto anni prima di essere sostituito nel 2025 e che Switch 2 è così incredibilmente simile al suo predecessore.

In molti modi, questo rende il Switch 2 piuttosto unico, perché sin dall'era del NES e del Gamecube, Nintendo ha seguito uno schema regolare di aggiornamenti significativi. Hanno offerto una nuova svolta rivoluzionaria con ogni nuovo pezzo di hardware, lasciandosi alle spalle il Game Boy a favore del Nintendo DS, e poi del Nintendo 3DS, e lasciando il Gamecube a favore di Wii, Wii U e Switch. Un'altra cosa che rende unico il Switch 2 è quanto ne sappiamo anche prima che sia stato rilasciato.

Sarà presentato il 2 aprile e noi staremo a guardare.

Nell'ultimo anno o giù di lì, abbiamo saputo che ha i suoi Joy-Cons che si attaccano con magneti, che dovrebbe assomigliare al Switch e che le sue prestazioni sono paragonate a quelle di PlayStation 4. Tutto ciò fa sì che l'imminente annuncio del 2 aprile sembri per certi versi una storia un po' stantia. Mentre per due decenni ci siamo abituati al fatto che Nintendo offra grandi sorprese quando annuncia nuovo hardware, c'è molto da suggerire che non ci saranno sorprese quando si tratta di hardware.

Da parte mia, questo in realtà è un po' triste. Anche se il parallelo ha diversi difetti, è come avere la fine di un film spoilerata con largo anticipo. D'altra parte... se non avessimo saputo nulla e Nintendo si fosse messa in mostra incondizionatamente Switch 2 il 2 aprile, penso che molti fan sarebbero rimasti delusi. Mostrando in anticipo l'aspetto della console, le aspettative saranno a un buon livello e la maggior parte di noi è probabilmente più ansiosa di vedere i giochi, il prezzo e le funzionalità, il che è una posizione piuttosto buona per Nintendo. A parte la svolta che il loro hardware ha avuto negli ultimi due decenni o giù di lì, in realtà hanno avuto un hardware piuttosto poco entusiasmante dal punto di vista delle prestazioni, e non c'è certamente nulla di sbagliato nel design Switch.

Tra le altre cose, Switch 2 sembra avere un supporto simile a quello del mouse che immaginiamo otterrà un gioco dedicato per mostrare sia a noi giocatori che ad altri sviluppatori come può essere utilizzato.

Ma hanno ancora qualche sorpresa hardware? Per quanto riguarda l'hardware in sé, direi di no, non credo che sia rimasto nulla come un super-stilo nascosto nello chassis, una batteria estremamente potente, un proiettore integrato o qualcosa del genere. Questo sarebbe semplicemente già trapelato, proprio come tutto il resto. Ma l'hardware quando si parla di videogiochi di solito include anche funzionalità, e qui penso che Nintendo possa offrire.

Sappiamo già che il dispositivo sarà retrocompatibile, il che si spera offrirà alcune funzioni divertenti per quanto riguarda i miglioramenti automatici come la risoluzione e l'HDR. È anche ipotizzabile che il supporto online - che onestamente è piuttosto trascurato da Nintendo - venga aggiornato correttamente, dove sarebbe bello vederli offrire qualcosa di nuovo. In precedenza si vociferava di un concetto un po' simile a un metaverso con gruppi in cui si può uscire con gli altri e fare cose insieme. Spesso questo tipo di menu di gioco glorificati sono per lo più lenti e frustranti da usare, ma mi piacerebbe essere smentito da Nintendo con un modo semplice per trovare i tuoi amici, giocare insieme, condividere clip e foto e altro ancora.

Tramite brevetti, sappiamo che c'è un controller Gamecube in arrivo su Switch 2, il che presumibilmente significa che i suoi giochi verranno rilasciati in questo formato, forse tramite Switch Online?

Un'altra voce che è circolata è che Nintendo si stia preparando ad aggiungere il Gamecube al suo abbonamento Switch Online, il che aprirebbe sicuramente molte belle possibilità e probabilmente significa che possiamo anche aspettarci il Switch circa un anno dopo, poiché si tratta di hardware strettamente correlato. È concepibile che diversi classici per Gamecube possano essere dotati di supporto online, non ultimi F-Zero GX, Phantasy Star Online, Super Monkey Ball e Wave Race: Blue Storm - e se ci sono miglioramenti grafici automatici del tipo che ho suggerito sopra, questo dovrebbe includere anche il Gamecube.

Inoltre, penso che la performance, che molti hanno già liquidato come troppo scarsa, sorprenderà. Nintendo è maestra nello spremere il massimo dal proprio hardware e i suoi giochi hanno già un bell'aspetto su Switch. In genere non realizzano giochi fotorealistici e con lo stile che usano, la grafica farà molto, molto tempo. Ammetto prontamente che non sono rimasto molto colpito da quelli che abbiamo avuto modo di vedere da Mario Kart 9, ma immagino che sarà ancora più efficace quando potremo effettivamente esaminarli a casa. Continuo a considerare le possibilità di vedere un gioco davvero bello, e una scommessa con quote basse è che sarà Metroid Prime 4: Beyond.

Metroid Prime 4: Beyond È probabile che attiri molta attenzione e venga utilizzato per mostrare di cosa è capace la console.

Poi c'è la possibilità che Nintendo abbia qualche nuovo accessorio in arrivo che scuote le cose. Certo, non riesco nemmeno a indovinare cosa sia perché è un po' nella natura delle cose che gli accessori sorprendenti in realtà sorprendono non essendo facilmente prevedibili. Tuttavia, sono più cauto su questo particolare poiché al giorno d'oggi sta trapelando tutto (incluso il nuovo controller Gamecube che è dietro le voci sui giochi Gamecube per Switch Online ).

Quindi, quando uscirà il successore della console e quanto costerà? Sto dando per scontato che Nintendo annuncerà la data di uscita e, in realtà, penso che potrebbe essere prima di quanto la gente si aspetti. Sto puntando i miei soldi su maggio o giugno. Il prezzo sarà di $ 399, il che rende il dispositivo relativamente economico. Detto questo, non sono sicuro che i cartellini dei prezzi siano qualcosa di cui parleranno durante l'evento.

Mario Kart 9 è stato il primo gioco mostrato su Switch 2.

Poi ci sono i giochi. L'aspettativa più probabile è che vedremo un'enorme quantità di grandi annunci, in cui Nintendo stessa ha Mario Kart 9 e probabilmente Metroid Prime 4: Beyond in primo piano e supportato da una versione Switch 2 di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Pokémon Legends: Z-A. Inoltre, avranno anche qualcos'altro e presumo che molte terze parti vorranno partecipare all'azione con fantastici giochi. Questo probabilmente include Microsoft, che potrebbe annunciare il remake di The Elder Scrolls IV: Oblivion e un'intera batteria di giochi Xbox. Probabilmente possiamo anche supporre che titoli abbastanza recenti come Assassin's Creed Shadows, Monster Hunter: Wilds, Split Fiction e Call of Duty: Black Ops 6 saranno annunciati per il formato, oltre forse anche a qualcosa di Sony, anche se è più improbabile.

In breve, penso che possiamo aspettarci un evento davvero promettente la prossima settimana, anche se forse sembrerà un po' più sicuro e meno sorprendente di quanto siamo abituati da Nintendo in particolare. Hardware di qualità con alcune novità inaspettate per quanto riguarda le funzionalità e il rilascio, e molti giochi, e questo è difficile da lamentarsi. Restate sintonizzati per scoprire tutto ciò che accadrà.