Cos'è la "teoria del pazzo"? E Trump la sta usando contro l'Iran?

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La teoria del pazzo è semplice: fai credere ai tuoi nemici che sei abbastanza squilibrato da fare l'impensabile, e si tireranno indietro prima che tu debba farlo. Richard Nixon lo mise in parole per la prima volta durante una passeggiata sulla spiaggia nel 1968, dicendo al suo futuro capo di gabinetto che voleva che i nordvietnamiti pensassero che fosse ossessionato e inarrestabile, così spaventato da ciò che avrebbe potuto fare da chiedere la pace da soli.

Trump ha da tempo ammirato Nixon (i due erano amici di penna negli anni '80) e la sua gestione della guerra in Iran sembra una pagina diretta di quel manuale. Nei giorni precedenti al cessate il fuoco, Trump minacciava di "porre fine alla civiltà iraniana", "rimandarla all'età della pietra" e distruggere i suoi ponti e le centrali elettriche. Poi, una volta che Teheran accettò di riaprire lo Stretto di Hormuz, si ritirò e dichiarò la vittoria.

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Il problema è che il record di Nixon con la teoria del pazzo era al massimo misto. Contribuì a creare un periodo di distensione con Mosca. Ma in Vietnam culminò nel feroce attentato di Natale del 1972 ad Hanoi e in un accordo di pace i cui termini, notarono i critici, erano appena diversi da quelli offerti prima della caduta delle bombe. Alcuni degli stessi collaboratori di Nixon si chiesero se la recitazione del pazzo fosse diventata qualcosa di reale.

Il cessate il fuoco di Trump sembra altrettanto costoso. L'Iran può addebitare 2 milioni di dollari per nave che transita lo Stretto di Hormuz, una via d'acqua aperta prima che Stati Uniti e Israele lanciassero attacchi a febbraio. Teheran ha estratto un profitto da un punto di strozzatura su cui era già seduto. Per quanto riguarda le uscite, dicono gli analisti, questa ha un prezzo.

La teoria del pazzo potrebbe aver comprato a Trump una rampa di uscita. Se ciò si traduca in una vittoria è un'altra questione, e una questione che Nixon, che lasciò l'incarico in disgrazia, potrebbe aver trovato stranamente familiare. In ogni caso: pensi che Trump stia usando questa strategia contro l'Iran?