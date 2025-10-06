Cos'è una superluna e come osservare la rara Luna del raccolto di ottobre (la prima superluna del 2025)

HQ

La notte di martedì 7 ottobre porterà una rara sorpresa per gli osservatori del cielo di tutto il mondo. La cosiddetta Luna del Raccolto (la luna piena più vicina all'equinozio d'autunno) sarà anche la prima superluna del 2025.

Visibile dall'Europa, dal Nord America e da parti dell'Asia e dell'Africa, la luna sorgerà subito dopo il tramonto e apparirà notevolmente più grande e luminosa del solito. Nel Regno Unito, apparirà all'orizzonte intorno alle 18:20 ora locale.

Questa sarà la prima superluna dal novembre 2024 e segnerà l'inizio di una rara serie di tre superlune consecutive per chiudere l'anno, seguite dalle prossime il 5 novembre e il 4 dicembre.

Cosa rende una luna piena una superluna?

Una superluna si verifica quando una luna piena coincide con il punto più vicino alla Terra della Luna nella sua orbita, noto come perigeo. Poiché l'orbita è ellittica, la distanza della Luna dalla Terra cambia durante l'anno.

Quando si verifica questo allineamento, la Luna può apparire fino al 14% più grande e circa il 30% più luminosa di una luna piena media. Il termine "superluna" è stato coniato per la prima volta nel 1979 dall'astrologo Richard Nolle e da allora è diventato un termine popolare.

Gli astronomi notano, tuttavia, che ci sono definizioni leggermente diverse, alcuni usano soglie di distanza (come entro 360.000 km dal centro della Terra) per determinare se una luna piena si qualifica come una superluna. In ogni caso, l'effetto visivo è inconfondibile.

Perché si chiama Luna del Raccolto?

Ogni luna piena dell'anno porta tradizionalmente un nome che riflette i cicli naturali e agricoli delle stagioni. La Luna del Raccolto è la luna piena che appare più vicina all'equinozio d'autunno, che quest'anno è caduto il 22 settembre.

Storicamente, la luce di questa luna permetteva agli agricoltori di continuare a raccogliere i raccolti fino a tarda notte, dando origine al suo nome duraturo. Tende anche a lievitare prima del solito per diverse notti di fila, creando lunghe serate di illuminazione morbida e dorata, perfetta per la raccolta.

La Luna del Raccolto di quest'anno è particolarmente speciale, in quanto è l'ultima dal 1987 e appare all'inizio di ottobre anziché a settembre. Ha anche guadagnato fama culturale grazie alla canzone di Neil Young del 1992 "Harvest Moon", che ha contribuito a consolidare il suo posto nell'immaginario popolare.

Come vedere la Superluna del Raccolto

Per ottenere la vista migliore, gli osservatori del cielo dovrebbero guardare verso l'orizzonte orientale poco dopo il tramonto. La Luna apparirà più grande e più drammatica quando è bassa nel cielo, un effetto visivo noto come "illusione lunare", che la fa sembrare ancora più grande rispetto a edifici, alberi o colline.

Gli osservatori nel nord e nel sud dell'Inghilterra, nell'Europa meridionale e in alcune parti dell'Asia e del Nord America dovrebbero avere i cieli più limpidi, secondo le prime previsioni. Tuttavia, le nuvole irregolari possono oscurare la vista in alcune regioni, in particolare nell'Europa settentrionale e negli stati centrali degli Stati Uniti.

Al di là del suo spettacolo visivo, la Luna del Raccolto serve a ricordare quanto profondamente le nostre tradizioni rimangano legate ai cicli della natura. Per millenni, gli esseri umani hanno scandito il tempo con le fasi lunari, celebrando i cambiamenti di ogni stagione attraverso nomi e rituali che persistono ancora oggi. La superluna del 7 ottobre sarà la più luminosa e la più grande del 2025 finora e, per molti, un semplice momento per fermarsi e guardare in alto. Hai intenzione di farlo?