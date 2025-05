Cosmo Jarvis della Shogun interpreterà Joseph Stalin nel nuovo film biografico

HQ

Cosmo Jarvis, l'attore che ha interpretato John Blackthorne nella serie di successo di FX Shogun, è pronto ad affrontare un nuovo periodo storico poiché è destinato a interpretare Joseph Stalin nel prossimo film biografico Young Stalin.

Secondo Variety, Jarvis interpreterà una versione più giovane di Stalin in questo thriller (come avrete intuito dal nome). Si svolgerà in un momento della vita di Stalin in cui non aveva l'ambizione di governare la Russia, e invece era un rapinatore di banche prima della rivoluzione.

"Ambientato sullo sfondo della malavita criminale della Russia imperiale e del fermento rivoluzionario, il film esplora la creazione del sanguinario dittatore che avrebbe rimodellato il 20° secolo attraverso il terrore, la guerra e l'ideologia – e la più grande rapina in banca nella storia russa", si legge nella logline.

Il film sarà diretto da Géla Babluani e finanziato da Access Entertainment, che ha anche sostenuto The Zone of Interest e Conclave. Il film è attualmente in cerca di acquirenti a Cannes, con le riprese che dovrebbero iniziare a luglio.

