Costco ha ufficialmente smesso di vendere console Xbox negli Stati Uniti e nel Regno Unito

Costco ha smesso di vendere console Xbox sia nei suoi negozi fisici che digitali negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Di recente, le speculazioni sul fatto che il marchio non fosse più disponibile nei negozi all'ingrosso erano state diffuse su Internet, poiché il tentativo di cercare giochi e console Xbox tramite il sito di Costco ha portato a errori e prodotti completamente mancanti.

Ora, secondo Gamesindustry.biz, è stato confermato che Costco ha smesso di vendere console Xbox. Il sito ha contattato un servizio clienti di un negozio Costco nel Regno Unito e, tramite Wayback Machine, ha scoperto che mentre le console Xbox Series X e S erano disponibili per l'acquisto a giugno di quest'anno, quando è arrivato agosto erano sparite.

La stessa Costco non ha rilasciato una dichiarazione ufficiale sul fatto di aver tagliato i legami con Xbox, ma l'ex IGN ha riferito che Destin Legarie afferma di aver parlato con l'azienda e un rappresentante ha detto quanto segue:

"Non abbiamo in programma di portare una console Xbox. È stata una decisione aziendale".