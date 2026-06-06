Costruisci il tuo insediamento comunitario nella foresta con Tinkernest

The Wholesome Games Direct ha qualcosa di molto speciale, ovvero che tutti i titoli presentati hanno sempre un'aura davvero speciale di pace e calma gentile che circonda l'esperienza. Il postmarciale dello studio, situato a Spelkollektivet, si trova nel mezzo di una foresta in Svezia, e sembra che l'ispirazione per Tinkernest derivi da lì.

Costruisci una colonia animale dove tutti lavorano insieme per raccogliere materiali, costruire edifici e vivere insieme in pace. Presenta un sistema di progressione in cui puoi combinare due oggetti qualsiasi e vedere l'effetto che hanno insieme creando un terzo oggetto completamente nuovo. Non c'è ancora una data di uscita, ma dai un'occhiata alla pagina su Steam e anche al trailer Tinkernest qui sotto.