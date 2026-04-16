Cosy puzzler Swan Song debutterà su PC e Switch a giugno

Cerchi qualcosa di più rilassante e rilassato da giocare? Se sì, vorrai sicuramente prestare attenzione alle ultime notizie dello sviluppatore Business Goose.

Come parte del Galaxies Spring Showcase, lo studio indie è apparso per presentare un nuovo sguardo su Swan Song, condividendo contemporaneamente la data di uscita del progetto, sottolineando che arriverà su PC e Nintendo Switch il 4 giugno.

Swan Song è un puzzle accogliente ambientato all'interno di una scatola musicale magica. L'obiettivo è risolvere le sfide per posizionare infine le note su una scala musicale, tutto per uscire dalla scatola suonando una composizione e attivando le piattaforme che conducono a un'uscita. È considerato un gioco che riflette e rallenta, e puoi vedere questo gameplay rilassante in azione nel nuovo trailer qui sotto.