Counter-Strike 2 Pro riceve un ban di 10 anni per aver colpito Rival sul palco

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In un colpo di scena piuttosto scioccante, un Counter-Strike 2 giocatore professionista è stato sbagliato per 10 anni dal gioco competitivo dopo essere salito sul palco durante un evento e aver dato un pugno a sorpresa a uno dei suoi avversari.

Come riportato da Dexerto, "MAUschine" era il giocatore in questione che aveva lanciato il pugno, con il bersaglio di "Spidergum". È successo durante un torneo organizzato dal DACH CS chiamato CAGGTUS Leipzig, con l'incidente avvenuto durante la cerimonia di premiazione alla fine, con MAUschine chiaramente insoddisfatto di come si erano svolti gli eventi.

Naturalmente, una situazione del genere ha portato la Esports Integrity Commission (ESIC) a intervenire quasi immediatamente, con MAUschine che è stato squalificato di dieci anni per le sue azioni, il che probabilmente significa che ogni speranza di una carriera nel mondo competitivo Counter-Strike 2 (o in qualsiasi esport a dire il vero) è stata infranta.

Puoi vedere il momento scioccante catturato in streaming e ripreso da DramaAlert qui sotto.

Per quanto riguarda il motivo dell'attacco, il rapporto spiega che MAUschine è stato turbato da un trash talk durante la partita, il che è comunque poco motivo per colpire qualcuno, soprattutto davanti a un pubblico dal vivo e con spettatori che guardano da casa.