Counter-Strike: Global Offensive rinasce dalla tomba con una propria pagina Steam e download gratuito

HQ

Se posso essere soggettivo un attimo, vorrei sottolineare che Valve ha davvero sbagliato con il lancio di Counter-Strike 2. Eliminare il suo gioco più popolare e sostituirlo con una copia più brillante e superficiale è stato qualcosa per cui Blizzard ha ricevuto critiche e che ancora oggi riceve. Valve ha avuto un pass gratuito, ma sembra che finalmente il proprietario di Steam stia cedendo e ci dia accesso a una qualche forma del nostro vecchio preferito Counter-Strike: Global Offensive.

È stata creata una nuova pagina Steam per lo sparatutto un tempo morto, e puoi installare Counter-Strike: Global Offensive da essa completamente gratuitamente. Se pensi che sia Valve che si sta sparando al piede, dato che dividerà solo i giocatori di CS, allora vale la pena sottolineare che non puoi semplicemente entrare e cercare una partita Counter-Strike: Global Offensive velocemente come faresti con una di CS2. Al momento della stesura sono disponibili solo server comunitari, offrendoci una versione praticamente sterilizzata dell'esperienza originale.

Tuttavia, sembra aver impressionato i fan che rimangono fedeli al loro amato CS:GO. Il gioco ha già raccolto oltre 5.000 recensioni, con un punteggio attualmente Estremamente Positivo. "Mi sono appena svegliato da un coma di 3 anni. Sono così felice di poter finalmente giocare di nuovo al mio gioco preferito! Non vedo l'ora di provare su Cobblestone and Cache. Sicuramente Valve non ha cancellato metà dei contenuti e li ha sostituiti con un sequel pieno di bug, vero?" scrive un recensore.

"Grande partita, terribile per il mio ritmo del sonno. Ricordi incredibili, compagni di squadra discutibili e momenti indimenticabili. Mi manchi," scrisse un altro.

È chiaro che la gente ha ancora una grande predilezione per CS:GO, ma se Valve ne sfrutterà è un'altra storia. Almeno è tornato in qualche forma.