Counter-Strike: Global Offensive rinasce dalla tomba con una propria pagina Steam e download gratuito
Non puoi più tornare ai bei vecchi tempi come una volta, ma se vuoi ricordare com'era il tiro tattico prima di CS2, ora puoi farlo.
Se posso essere soggettivo un attimo, vorrei sottolineare che Valve ha davvero sbagliato con il lancio di Counter-Strike 2. Eliminare il suo gioco più popolare e sostituirlo con una copia più brillante e superficiale è stato qualcosa per cui Blizzard ha ricevuto critiche e che ancora oggi riceve. Valve ha avuto un pass gratuito, ma sembra che finalmente il proprietario di Steam stia cedendo e ci dia accesso a una qualche forma del nostro vecchio preferito Counter-Strike: Global Offensive.
È stata creata una nuova pagina Steam per lo sparatutto un tempo morto, e puoi installare Counter-Strike: Global Offensive da essa completamente gratuitamente. Se pensi che sia Valve che si sta sparando al piede, dato che dividerà solo i giocatori di CS, allora vale la pena sottolineare che non puoi semplicemente entrare e cercare una partita Counter-Strike: Global Offensive velocemente come faresti con una di CS2. Al momento della stesura sono disponibili solo server comunitari, offrendoci una versione praticamente sterilizzata dell'esperienza originale.
Tuttavia, sembra aver impressionato i fan che rimangono fedeli al loro amato CS:GO. Il gioco ha già raccolto oltre 5.000 recensioni, con un punteggio attualmente Estremamente Positivo. "Mi sono appena svegliato da un coma di 3 anni. Sono così felice di poter finalmente giocare di nuovo al mio gioco preferito! Non vedo l'ora di provare su Cobblestone and Cache. Sicuramente Valve non ha cancellato metà dei contenuti e li ha sostituiti con un sequel pieno di bug, vero?" scrive un recensore.
"Grande partita, terribile per il mio ritmo del sonno. Ricordi incredibili, compagni di squadra discutibili e momenti indimenticabili. Mi manchi," scrisse un altro.
È chiaro che la gente ha ancora una grande predilezione per CS:GO, ma se Valve ne sfrutterà è un'altra storia. Almeno è tornato in qualche forma.