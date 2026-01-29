Coyote Time Publishing è un nuovo editore globale di videogiochi

Da qualche anno ormai, le notizie dall'industria del gaming non sono state buone. Licenziamenti, chiusure di studi, cause legali e così via. Ma a volte, possono succedere cose belle.

Coyote Time Publishing è un nuovo editore di videogiochi finlandese e ha un obiettivo ambizioso: "portare i piccoli studi indie al riconoscimento globale".

Il fondatore e CEO è Jussi Loukiainen, che è anche coinvolto nello studio di videogiochi Platonic Partnership.

"Sviluppare un gioco è già abbastanza difficile, quindi trovare giocatori per il tuo gioco non dovrebbe esserlo. Abbiamo fondato Coyote Time Publishing con l'idea che gli studi indie possano concentrarsi sulla creazione di giochi mentre noi ci occupiamo di tutto ciò che riguarda il lancio del gioco sul mercato."

Secondo l'associazione finlandese dell'industria videoludica Neogames, ci sono oltre 200 studi di videogiochi solo in Finlandia che hanno pochi dipendenti, ricavi annui inferiori a un milione di euro e pubblicano anche autonomamente i loro giochi. Questi possono essere chiaramente descritti come sviluppatori indie, e la maggior parte di loro ha bisogno di supporto per pubblicare i propri giochi.

"I piccoli giochi indie possono essere competitivi e distintivi anche nei più grandi mercati mondiali. Non pubblichiamo solo giochi, ma aiutiamo a costruire comunità, storie ed esperienze che risuonano con i giocatori di tutto il mondo."

Coyote Time Publishing supporta anche gli studi con le proprie attività di autopubblicazione quando necessario. L'azienda sta attualmente sviluppando strumenti adatti a questo scopo.

I primi due giochi pubblicati da Coyote Time Publishing sono Voltage High Society e Orbital Overdrive.

Voltage High Society ci dice che farà una "fusione tra estetica cyberpunk, ambienti carcerari e azione in prima persona", e che "Voltage High Society è un gioco intenso e atmosferico pieno di combattimento, esplorazione e avventura". La versione in Early Access di Voltage High Society è ora disponibile per PC tramite Steam a 14,99 Euro. L'uscita completa è prevista per la fine di marzo 2026.

Orbital Overdrive, invece, "combina combattimento in arena, controlli a doppio stick e progressione in stile roguelite. Presenta anche elementi RPG sottili che sottolineano un forte senso di avanzamento". Il gioco sarà rilasciato per PC su Steam a marzo 2026 per 4,99 euro.

HQ

HQ