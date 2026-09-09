Coyote vs. Acme

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Wile E. Coyote e Beeprunner. Mamma mia. Questa sì che è nostalgia. Le prime ore del sabato e la domenica davanti alla televisione a guardare ogni tipo di programma di cartoni animati. Ricordo spesso di aver cercato di svegliarmi prima di quanto i miei genitori permettessero, solo per avere un po' di tempo in più per me con Batman, le Tartarughe Ninja, gli X-Men, i topi biker da Marte e innumerevoli altri cartoni animati, tra i Looney Tunes, tra gli altri, ovviamente. Sono stato davvero contento quando ho letto recensioni positive su questo, ma all'inizio ero comunque un po' scettico. Sarà all'altezza delle aspettative?

Un assaggio della trama: "Dopo anni di prodotti difettosi e pericolosi per la vita, Wile E. Coyote si allea con un avvocato locale specializzato in lesioni personali per affrontare ACME, il produttore di ogni sorta di oggetti usati dai personaggi dei Looney Tunes."

Wile E. Coyote.

Il film è diretto da Dave Green, che in precedenza ha già diretto, tra gli altri, Earth to Echo e Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows. Ho visto quest'ultimo dei due, ma non ha lasciato molta impressione, nonostante la nostalgia. La sceneggiatura è stata co-scritta, tra gli altri, da James Gunn, che non ha bisogno di ulteriori introduzioni.

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Ci sono molti volti familiari tra i personaggi umani. L'avvocato Kevin è interpretato da Will "MacGruber" Forte e, a mio parere, è perfettamente scelto. È esattamente il tipo di attore che vorrei vedere in un mix come questo tra umani e animazione. Accanto a lui vediamo Lana Condor, vista più recentemente nel film sullo squalo senza denti Devil's Mouth. Incontriamo anche John Cena, Luis Guzmán e Kenneth Choi, tra gli altri. Cena si distingue soprattutto per un ruolo davvero divertente nel ruolo del capo ACME Buddy Crane.

Poi c'è la banda dei Looney Tunes, guidata da Coyote e Roadrunner. Bugs Bunny e Paperino fanno cameo deliziosi, e molti personaggi sfrecciano via. Eppure, sono più felice di vedere Taz in aula. Se sei cresciuto con questi personaggi, è un vero piacere rivederli, perché per un attimo mi sento come quel ragazzino che si è svegliato presto per un po' di tempo sullo schermo.

Questo è un progetto che avrebbe potuto ritorcersi contro come un prodotto ACME difettoso se non ci avessero dedicato abbastanza tempo e amore dove serviva. Stiamo parlando di una sceneggiatura ben scritta, della scelta giusta degli attori e di animazioni stilose. Per fortuna, sono riusciti davvero a portarci avanti. Usano esattamente lo stesso stile visivo giocoso e la stessa combinazione di animazione e live-action del classico Chi ha incastrato Roger Rabbit?, e il risultato è impressionante. Coyote vs. Acme è un film incredibilmente stiloso.

Dramma folle in aula di tribunale.

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È anche ben scritto. Sì, è infantile, ma allo stesso modo, per esempio di Wallace & Gromit, il che significa che gli adulti che guardano si divertono altrettanto - a volte anche di più - dei bambini. Situazioni esilaranti, esplosioni esagerate, logica che funziona solo nei film d'animazione e, come detto prima, anche il casting è perfetto. Attori di talento che rispondono, personaggi animati che fanno esattamente ciò che ci aspettiamo.

Come puoi vedere, mi piace molto. Mi piace come riescano a prendere un concetto piuttosto arido - una posizione contro una grande corporazione, incluse scene in un'aula di tribunale - e a inserire un sacco di umorismo, per poi aggiungere un filtro animato su tutto. È un colpo di genio. Ho davvero solo una critica, ed è che il film sembra un po' lungo. Non diventa mai noioso o poco interessante, ma si estende per qualche minuto, anche se i titoli di coda scorrono dopo circa novantacinque minuti. Ma è una piccola critica quando ti regali questo tipo di intrattenimento. Coyote vs. Acme è un film davvero che fa sentire bene. È sicuramente uno che rivedrò quando mio figlio sarà abbastanza grande da apprezzarlo.