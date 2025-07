Coyote vs. Acme imposta la data di uscita di agosto 2026

HQ

Ok, prima di iniziare, possiamo promettere che andremo a vedere questo film quando uscirà? Quindi gli studios non vengono ricompensati per aver chiuso i film per sempre? Ci siamo tutti lamentati su Internet, ma potremmo effettivamente dover andare a fare la cosa che tutti abbiamo detto che avremmo fatto il 28 agosto 2026.

È allora che esce Coyote vs. Acme. Un panel al San Diego Comic Con di quest'anno ha annunciato il trionfale ritorno del film, con il moderatore Paul Scheer che ha persino detto che si trattava di un panel "che non avreste dovuto vedere". Coyote vs. Acme ha avuto un periodo a dir poco travagliato. Il film è stato accantonato dalla Warner Bros. nonostante fosse stato completato nel 2023, ma da allora i fan non hanno cessato le loro richieste affinché il film ottenga un'adeguata uscita nelle sale.

Ketchup Entertainment ha acquistato il film per 50 milioni di dollari all'inizio di quest'anno, e ora sta precipitando verso un'uscita nelle sale il prossimo anno. Secondo Variety, il panel al Comic Con ha visto la rivelazione di un nuovo trailer, insieme a una lunga scenetta di avvocati di Acme che cercavano di chiudere tutto.

Coyote vs. Acme vede un avvocato sfortunato allearsi con l'altrettanto oppresso Wile E. Coyote per citare in giudizio il produttore di armi Acme.