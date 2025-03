Coyote vs. Acme potrebbe finire con un'uscita nelle sale, dopotutto

Nonostante i fan chiedessero a gran voce la sua uscita, la Warner Bros. ha deciso di accantonare l'ibrido di animazione live-action di Coyote vs. Acme. Da quella decisione, le persone hanno continuato a esprimere il loro desiderio di vedere il film, poiché tutte le persone coinvolte credevano che fosse un buon film.

Ora, nonostante tutte le speranze sembrino perse, sembra che potremmo essere in grado di vedere il film, dopo tutto. Secondo Deadline, la Ketchup Entertainment di Gareth West - la società dietro il salvataggio di The Day the Earth Explodew Up: A Looney Tunes Movie - sta cercando di acquistare Coyote vs. Acme per $ 50 milioni.

C'è ancora la possibilità che ciò non accada poiché l'accordo non è ancora stato finalizzato, ma a quanto pare le cose stanno andando nella giusta direzione e se tutto continua ad andare bene, potremmo vedere un'uscita nelle sale di Coyote vs. Acme nel 2026. Ora che ce ne siamo lamentati abbastanza, faremmo meglio a metterci il sedere sui sedili se dovesse uscire.

