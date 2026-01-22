Non mancano i progetti di life sim carini che cercano di approfittare della fanbase fandomica fervente Animal Crossing. Con questi fan sempre più desiderosi di un nuovo capitolo nella serie Nintendo, ogni spin-off o progetto alternativo diventa immediatamente più attraente, ed è proprio in questo senso che troviamo 5 Lives Studios ' Cozy Caravan.

Per cominciare, se hai giocato a qualche adorabile gioco di simulazione della vita, di quelli che usano personaggi simili a chibi e ambientano in un mondo di creature antropomorfe, ti abituerai subito a ciò che Cozy Caravan presenta. C'è un piccolo mondo popolato da creature che semplicemente vivono una vita ricca e ammirevole senza stress, dove ti inserisci assumendo il ruolo di un giovane personaggio con la grande ambizione di diventare uno dei migliori mercanti di carovane. Raggiungere questo obiettivo è anche piuttosto semplice: giri per il mondo, parli con i locali, raccogli ingredienti e oggetti, cucini cibo gustoso e completi missioni di base (che potrebbero includere fornire un servizio taxi a un locale tra due località nel mondo). Tenendo questo a mente, ogni volta che compi una buona azione o apri la bancarella al mercato e vendi oggetti, guadagni gentilezza che è una fonte di progresso legata alla raccolta di gettoni Guild usati per migliorare la tua carovana con nuovi oggetti come un forno per cuocere torte, un armadio per cambiare l'aspetto del tuo personaggio, e così via.

Quindi, per farla breve, se speravi che Cozy Caravan riscrivesse la sceneggiatura di cosa possono essere questi giochi, davvero non è così. Ma alla fine va bene così, perché non ne ha bisogno né cerca di farlo. Questo è un gioco per i fan che amano avventure carine e life-sim e, se lo giudichi su questi parametri, è difficile dire altro se non che non eccelle.

Ma guardando di più al gameplay, come qualcuno che forse apprezza un po' più di profondità, Cozy Caravan sembra un po' unidimensionale. Il ciclo è incredibilmente rudimentale, ti vede girare intorno al mondo, raccogliere risorse e completare compiti minori per migliorare infine la carovana. Di nuovo, funziona, ma dopo qualche ora inizi a desiderare che ci sia qualcosa di più, qualcosa in più che ti faccia continuare ad accedere. Ci sono solo un certo numero di carote che puoi raccogliere o torte di mele da cuocere e vendere prima di desiderare che ne comparga qualcosa in più. C'è l'obiettivo finale di aiutare i locali a prepararsi per il Whizz Bang Fair previsto, ma ci vuole un po' prima che tu inizi ad avvicinarsi e il viaggio diventa un po' stancante con il passare delle ore.

Ma ancora una volta, questo gioco sa cosa è e cosa vuole essere. Se il ciclo infinito di pesca, raccolta di risorse, completamento di mini-giochi minori e irrilevanti, l'esistenza in un mondo furiosamente carino, se vedi questo e inizi ad entusiasmarti, allora Cozy Caravan è sicuramente un gioco da provare. E va detto che ha Animal Crossing: New Horizons battito in un'area chiave; Non c'è un limite giornaliero. Puoi giocare a questo gioco a piacimento e i giorni di gioco passeranno e nuove opportunità e compiti appariranno a un ritmo costante. Questo è un enorme vantaggio se confrontato con il gigante del genere di Nintendo.

Oltre a questo, stiamo parlando di un gioco che si gioca incredibilmente bene sul Nintendo Switch 2, e che ha tutto il fascino e il carisma che ci si aspetterebbe da qualcosa di questo genere. Cozy Caravan forse manca di varietà e ambizione per elevare ciò che ci aspettiamo dal genere, ma fa anche tutto ciò che serve per fare molto bene, quindi è difficile dire altro se non che ti divertirai un mondo con questo delizioso indie.

