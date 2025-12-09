Cozy Caravan uscirà dall'Early Access e sarà lanciato nello stato 1.0 a gennaio

Come parte del Wholesome Snack Showcase, lo sviluppatore 5 Lives Studios è apparso per rivelare alcune novità entusiasmanti riguardo al suo prossimo gioco single-player di esplorazione, creazione e community Cozy Caravan.

Questo è un progetto simile a una simulazione di vita che vede i giocatori ereditare una roulotte usata e usare la splendida casa come luogo per cucinare, cucinare dolci, cucire abiti, viaggiare per la città e incontrare ogni tipo di personaggio unico e eccentrico, aiutandoli a prepararsi per la Whizz Bang Fair annuale che si terrà presto.

Attualmente disponibile in Early Access, Cozy Caravan presto lascerà questa fase del suo sviluppo ed evolverà nello stato 1.0. La data esatta per questo cambiamento è stata fissata per l'8 gennaio 2026, che sarà anche il giorno in cui il gioco arriverà a Nintendo Switch e Apple Arcade.

Con questo annuncio in mente, dai un'occhiata a Cozy Caravan qui sotto.