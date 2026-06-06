Cozy Grove: Camp Spirit parte questo luglio

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Cozy Grove: Camp Spirit ha la data ufficiale di uscita ed è confermata per una moltitudine di nuove piattaforme. Il seguito del comforty lifesim del 2021 arriverà su console tra cui PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch e Switch 2, Xbox One e Xbox Series X/S.

Non resta molto da aspettare per l'uscita del gioco, dato che arriverà il 15 luglio. È già stato confermato che sarà disponibile su PC e mobile al lancio. Come Cozy Grove, anche Camp Spirit vedrà i giocatori calmare spiriti irrequieti. Questa volta, i giocatori possono lasciare regali agli amici in una forma di multiplayer asincrono.

Ci sono nuovi orsi nel sequel, oltre a nuove attività sull'isola, eventi stagionali e altro ancora. Scopri molte sorprese in Cozy Grove: Camp Spirit, quando uscirà il 15 luglio su PC, mobile e console.