Craig Duncan, capo di Xbox Game Studios, si dimette

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Sono state davvero due settimane folli per Microsoft, e in particolare per Xbox. Innanzitutto, a causa delle rivelazioni rivoluzionarie sul futuro della compagnia in termini di giochi, in particolare l'annuncio che Gears of War: E-Day sarebbe stato esclusivo dell'ecosistema Xbox, così come Clockwork Revolution. Poco dopo gli eventi estivi, Asha Sharma e Matt Booty hanno annunciato che sarebbe stata necessaria una grande ristrutturazione operativa per garantire il futuro dell'azienda, con l'obiettivo di diventare la prima entro il 2030.

È qui che sono iniziate a suonare le alarme, soprattutto quando, solo pochi giorni fa, The Information ha affermato di aver segnalato una possibile divisione tra Microsoft e Xbox, e persino una vendita parziale della divisione. Sebbene questa informazione non sia stata ufficialmente confermata, le notizie di oggi sembrano collegare alcuni punti nella catena degli eventi. Secondo The Game Business, l'ex responsabile di Xbox Game Studios, Craig Duncan, si è dimesso dopo soli 18 mesi nel ruolo. Anche la responsabile dello staff di Xbox Game Studios, Louise O'Connor, si è dimesa.

Duncan lavora con Xbox dal 2011 ed è noto soprattutto per aver ricoperto il ruolo di direttore di Rare per 14 anni. Ha succeduto ad Alan Hartman nel ruolo nel novembre 2024, e il suo ruolo era supervisionare The Coalition, Halo Studios, Flight Sim, Turn 10, Playground Games, Rare, Obsidian, Ninja Theory, Compulsion Games, The Initiative, Double Fine, InXile, Undead Labs, World's Edge e XGS Publishing. O'Connor, veterana di Rare dal 1999, quando iniziò ad animare il titolo per Nintendo 64 Conker's Bad Fur Day, è stata coinvolta in innumerevoli progetti, fino a quando ha lasciato lo studio dopo la cancellazione di Everwild. Lo scorso settembre ha assunto il ruolo che ora sta lasciando.

Secondo il rapporto, Duncan ha inviato un'email interna al personale, in cui ha scritto quanto segue:

"Quando ho preso la guida di XGS 20 mesi fa, il mio obiettivo era servire i nostri studi, i nostri team e le persone che creano i nostri giochi. Insieme, ci siamo impegnati a offrire giochi di alta qualità, rafforzare la cultura aziendale nei nostri studi e contribuire a plasmare il futuro dell'azienda. Sono orgoglioso di dire che abbiamo realizzato molti lanci impeccabili che hanno guidato il successo commerciale dell'azienda. (...) Louise è stata una partner attenta, creativa e di fiducia, che ha sempre promosso l'eccellenza e supportato i nostri studi con chiarezza e dedizione. La ringrazio per tutto ciò che ha contribuito a XGS e sono fiducioso che avrà successo in qualunque cosa intraprenda."