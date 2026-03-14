Crash Bandicoot dovrebbe avere un proprio film o serie TV, secondo il co-creatore

HQ

La storia dei videogiochi è costellata di mascotte in pensione dei giochi platform, tra cui Bubsy, Croc, Earthworm Jim, Klonoa, Sparkster, Wonder Boy, Zool - e più recentemente, Sackboy. Gli unici che hanno davvero resistito alla prova del tempo e sono rimasti rilevanti nel corso dei decenni sono Mario e Sonic - e oggi forse sono più grandi che mai.

Ci sono, tuttavia, alcuni personaggi di successo che non sono ancora arrivati fino in fondo, ma che comunque restano abbastanza noti e hanno giochi che vendono buoni numeri. Un esempio lampante di ciò è Crash Bandicoot, il primo serio tentativo di Sony di rivaleggiare con Mario e Sonic. Oggi, ci sono certamente persone che sperano in più giochi, ma l'interesse di Activision Blizzard (ora di proprietà Microsoft) è stato inesistente.

Una persona chiaramente frustrata da questo e che crede che il personaggio meriti un destino migliore è Charles Zembillas, che ha contribuito a creare sia Crash che i suoi amici (così come i suoi nemici). In un'intervista con Time Extension, sfoga la sua palpabile frustrazione per come l'idraulico e il riccio siano diventati due delle star del cinema più iconiche di Hollywood, mentre Crash, nel migliore dei casi, riceve ogni tanto una ristampa di un vecchio gioco:

"Deve essere una delle proprietà più mal gestite. Anche adesso penso: 'Dov'è il film?' Dov'è la serie TV?' Avete un vincitore qui, e non ne fate nulla."

Zembillas ne sa qualcosa sull'argomento e, tra le altre cose, ha contribuito a creare classici animati come She-Ra: Princess of Power, Ghostbusters e Sonic the Hedgehog. Ma anche se chiaramente pensa che sia un peccato che Crash non abbia una possibilità, crede che sia solo questione di tempo prima che sia il turno del bandicoot di sfondare a Hollywood:

"È inevitabile che Crash sia in una serie o in un film. Ci vogliono solo i ragazzi che prendono queste decisioni per impegnarsi. Il crash fa parte del tessuto della società. Ha una grande base di fan. È una proprietà fantastica. Crash è divertente. Una serie o un film introduceva i personaggi a una nuova generazione. Sarebbe un successo solo per la base di tifosi."

Cosa ne pensi? Un film o una serie TV con Crash Bandicoot avrebbe abbastanza potenziale per diventare davvero popolare, e nel complesso è un marchio trascurato che merita di meglio - o è semplicemente una questione di riconoscere che Crash, alla fine, non ha del tutto il carisma che Mario e Sonic possiedono in tanta abbondanza?