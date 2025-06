Crash Bandicoot, FC 25, Warhammer 40,000 e l'ultimo titolo di Remedy verranno aggiunti con Game Pass

HQ

Siamo in ritardo di qualche giorno con questa notizia a causa di tutto ciò che è accaduto durante il fine settimana (Summer Game Fest e molto altro ancora), ma almeno Microsoft ha ora rivelato quali giochi arriveranno su Game Pass nel prossimo futuro - ed è una line-up varia e fantastica che attende gli abbonati.

Ecco cosa aspettarsi e quando (i giochi con * non saranno disponibili su Game Pass Standard al momento del lancio, i giochi con ** sono già inclusi in altri abbonamenti ma ora sono in arrivo su Xbox Standard):



Baldur's Gate: Enhanced Edition (Cloud e Xbox) - Oggi



Baldur's Gate II: Enhanced Edition (Cloud e Xbox) - Oggi



Warhammer 40,000: Space Marine - Master Crafted Edition (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 10 giugno*

(Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 10 giugno*

Barbie Project Friendship (Cloud, Xbox e PC) - 11 giugno



Kingdom: Two Crowns (PC) - 11 giugno*



EA Sports FC 25 (Cloud, Xbox e PC) - 12 giugno*



The Alters (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 13 giugno*



FBC: Firebreak (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 17 giugno*



Crash Bandicoot 4: It's About Time (Xbox e PC) - 17 giugno



Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, PC e Xbox Series S/X) - 17 giugno*



Gli abbonati possono anche godere di vantaggi e altri vantaggi come il Neon Bundle per Stumble Guys, il Gold Tribal Mask Weapon Charm per Apex Legends e il Mute Pack per Rainbow Six: Siege X, di cui puoi leggere di più su Xbox Wire.

Come al solito, alcuni giochi partiranno da Game Pass, in questo caso il 15 giugno. Gli abbonati hanno fino al 20% di sconto su questi titoli fino ad allora, quindi assicurati di giocarci o di acquistarli se vuoi tenerne alcuni: