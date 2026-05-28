Crash Bandicoot registrato come marchio per film e serie TV

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Negli ultimi anni ci sono stati pochi progetti Crash Bandicoot e, dall'uscita di Crash Bandicoot 4: It's About Time nel 2020, sono stati rilasciati solo il gioco mobile Crash Bandicoot: On the Run e il flop multiplayer Crash Team Rumble. Ora, però, ci sono segnali di una rimonta, anche se forse non nel modo in cui molti speravano.

Resetera ha osservato che Activision ha registrato Crash Bandicoot come marchio per film e serie TV. In passato si erano diffuse voci secondo cui Netflix stesse lavorando a qualcosa del genere, e con sia il Summer Game Fest che l'Xbox Game Showcase alle porte, si potrebbe sospettare che questo verrà annunciato lì.

Per chi spera invece in un gioco, le probabilità che sia accompagnato da un gioco abbinato per effetti di sinergia aumentano naturalmente.