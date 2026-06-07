Crazy Taxi è tornato! Sega annuncia Crazy Taxi: World Tour, che sarà lanciato nel 2027

Sega ha rivelato, nei The Game Awards 2023, di aver rifatto o rilanciato molti giochi e serie classiche del proprio catalogo. Quello che poi divenne Shinobi: Art of Vengeance faceva parte di quell'annuncio, e all'Xbox Games Showcase abbiamo presentato uno dei giochi più attesi: Crazy Taxi: World Tour.

Questa serie di giochi di corse arcade, originariamente lanciata per macchine arcade nel 1999 e successivamente portata su Dreamcast come uno dei giochi più famosi dell'ultima console Sega, e poi su altre console (come PS2, GameCube e Xbox), sta tornando, con World Tour che è il primo vero gioco per console domestiche... Tra 25 anni! È anche il primo nuovo gioco ufficiale dai tempi di Crazy Taxi Tycoon, per telefoni cellulari, nel 2017.

Crazy Taxi 3 uscirà nel 2002, e Crazy Taxi: World Tour usciranno nel 2027, e arriveranno su Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 e PC. Come si può vedere nel trailer, lo stile artistico colorato e di corsa è rimasto, e secondo Sega, si tratta di Axel che insegue i misteriosi villain mascherati che hanno rubato il suo amato taxi.