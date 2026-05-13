Crazy Taxi ha ricevuto un demake per Game Boy

I demake sono generalmente ben accolti dai giocatori. Più spesso, coinvolgono titoli più recenti che spingono i limiti, rifatti per essere due o tre generazioni di console più vecchie. Ora, però, Retro Dodo sta raccontando qualcosa di completamente diverso: un classico titolo Dreamcast che ha ricevuto il trattamento demake, con il tempo molto indietro di peso.

Stiamo parlando del grande successo Crazy Taxi, reinventato come una versione Game Boy chiamata Taxi Boy, ma l'ispirazione e il design sono inconfondibili. E stiamo parlando del Game Boy originale, quello che poteva mostrare solo quattro tonalità di grigio/verde. Lo sviluppatore spagnolo Pcnono Games è dietro il progetto, dove ancora una volta guideremo per una città (anche se non sulle melodie di Bad Religion e The Offspring, dato che Narcisound si occupa della musica). Ci sono tre piloti e undici auto tra cui scegliere.

Anche se la premessa generale è la stessa, il gameplay è ovviamente cambiato notevolmente, e gli sviluppatori hanno anche aggiunto la necessità di fermarsi e rifornirsi ogni tanto per creare un gioco arcade con taxi più interattivo.

Taxi Boy è disponibile per l'acquisto su Itch.io per Android, Linux, Mac e PC, e una cartuccia fisica per Game Boy è in arrivo. Dai un'occhiata al trailer e ad alcuni screenshot qui sotto.