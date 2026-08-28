Crazy Taxi ritrova la sua colonna sonora cult nel Multiplayer Closed Network Test

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Sega è alla Gamescom per presentare Crazy Taxi: World Tour. Se non potrai partecipare all'expo tedesca, potrai comunque provarlo presto, dato che un Test Multiplayer Closed Network è programmato per settembre, e Sega ha ora condiviso altri dettagli, incluse notizie che sospettiamo apprezzeranno.

Tutto ruota attorno alla colonna sonora con licenza, un aspetto molto importante per i fan più accaniti di Crazy Taxi, dato che le canzoni più iconiche sono costantemente scomparse nei sequel e nelle ristampe. Anche se nel gioco stesso c'erano solo quattro canzoni (e sette se si contano menu e altro), tutte di Bad Religion e The Offspring, i fan le adorano, e le band stesse sono consapevoli del legame con Crazy Taxi.

Ora, cinque delle canzoni che ascolteremo nel Crazy Taxi: World Tour Multiplayer Closed Network Test sono state rivelate, e sono esattamente quelle che i fan stavano perdendo. Ad esempio, sapevamo già che "Them and Us" (Bad Religion) e "All I Want" (The Offspring) sarebbero state incluse nel gioco finale, ma avremo la possibilità di guidare un taxi sconsideratamente verso quelle canzoni a partire da sole due settimane.