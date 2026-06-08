Crazy Taxi: World Tour è in parte creato con l'IA

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Sicuramente non siamo stati gli unici a urlare di gioia quando Crazy Taxi: World Tour è stato annunciato ieri sera sulla melodia del classico degli The Offspring, All I Want. A prima vista, sembrava un reboot piuttosto classico con esattamente l'aspetto e il gameplay che speravamo dalla serie.

Ma... quella felicità durò poco. Diverse persone sui social media hanno presto notato che la pagina Steam afferma che la cosiddetta IA generativa è stata usata per creare il gioco. Questo è un campanello d'allarme per molti che credono che i giochi siano arte, e che l'arte debba essere creata da qualcuno con anima e intenzione, invece di premere pigramente un pulsante e lasciare che l'IA crei il nostro intrattenimento. Si teme che questo porti a un'erosione della forma d'arte, poiché l'IA costruisce tutto su ciò che già esiste invece di cercare di aprire nuove strade strada.

Sega stessa descrive l'uso dell'IA come segue:

"In Sega Corporation, utilizziamo l'IA generativa come strumento di supporto per gli sviluppatori, con l'obiettivo di fornire contenuti migliori ai nostri utenti e permettere agli sviluppatori di concentrarsi maggiormente su compiti creativi.

"Abbiamo utilizzato tali strumenti di supporto all'IA generativa durante lo sviluppo di Crazy Taxi: World Tour. Non è stata usata alcuna IA in riferimento ai performer nel gioco."

Tuttavia, Game Informer voleva saperne di più e ha contattato Sega per ulteriori commenti su questa decisione controversa. Hanno ricevuto una risposta leggermente più lunga che rispecchia in gran parte la dichiarazione originale, con due aggiunte. Innanzitutto, Sega afferma che un certo uso dell'IA generativa, apparentemente del tutto opzionale, permette agli sviluppatori di concentrarsi sul "fornire giochi migliori ai nostri consumatori", e spiegano come questo è stato usato nel titolo, chiarendo che gli esseri umani supervisionano e approvano ancora i risultati:

"L'IA generativa è stata usata per supportare i nostri team durante lo sviluppo degli asset di background per Crazy Taxi: World Tour. Gli asset generati erano ancora soggetti a revisione da parte del team di sviluppo."

Affermano anche che "nessuna IA è stata usata in riferimento ai performer nel gioco", quindi in Crazy Taxi: World Tour sono attori umani.

Cosa ne pensi? È una china scivolosa verso un mondo di gioco pieno di contenuti noiosi generati dall'IA, o l'uso di Sega è a un livello ragionevole?