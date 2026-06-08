Crazy Taxi: World Tour è stato sviluppato dal creatore dell'originale e include cinque città

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Uno dei tanti giochi annunciati durante l'Xbox Games Showcase è stato Crazy Taxi: World Tour, un gioco che avevamo iniziato a mettere in discussione la posizione dopo che Sega ha improvvisamente riattivato gli account social della serie poco prima dell'evento Sony di martedì e del Summer Game Fest.

Ora è finalmente stato rivelato e, oltre a quanto condiviso oggi, ulteriori dettagli sono stati rivelati in un importante comunicato stampa, che includeva anche le prime immagini. Grazie a ciò, ora sappiamo che Crazy Taxi: World Tour è in fase di sviluppo sotto la direzione di Kenji Kanno, l'uomo dietro l'originale.

Ci saranno cinque città in cui portare i clienti in giro, tutte con ambienti vari. Durante il breve trailer mostrato, sono passati diversi monumenti classici di San Francisco, che (ufficiosamente) erano la città del primo (e migliore) gioco.

È anche evidente che il successo degli Offspring All I Want, che per molti (inclusa la band) è sinonimo del gioco, è stato nuovamente concesso in licenza. Ci saranno diversi veicoli da sbloccare e, oltre a una campagna, ci sarà ovviamente una modalità arcade per guadagnare "soldi pazzi" e "molteplici modalità multiplayer ricche di azione."

Guarda le prime immagini da Crazy Taxi: World Tour qui sotto.