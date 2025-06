Crea accoglienti diorami in MakeRoom questo agosto

Non sono mancati gli annunci e le rivelazioniWholesome Games Direct allo show di quest'anno, poiché la trasmissione indipendente ha già riservato molte sorprese. Un'altra rivelazione interessante riguarda l'accogliente e adorabile gioco di costruzione sandbox dello sviluppatore Kenney, MakeRoom, la cui data di uscita è stata appena confermata.

Questo progetto consiste nel creare diorami adorabili e intricati. L'idea è quella di utilizzare oltre 1.000 oggetti per progettare una cucina, un soggiorno, un camper o qualche altro tipo di alloggio personale in cui vorresti esistere tu stesso. Puoi anche fare un ulteriore passo avanti, poiché è supportata anche l'opzione per creare e utilizzare i tuoi oggetti.

Inutile dire che, se stai cercando qualcosa di un po' più calmante e dolce quest'estate, MakeRoom vale sicuramente la pena dare un'occhiata quando verrà lanciato per intero il 7 agosto il Steam.