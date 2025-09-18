Crea e gestisci il tuo paradiso golfistico in Under Par Golf Architect
Una demo del gioco è ora disponibile su Xbox ed è forse il modo perfetto per prepararsi alla settimana della Ryder Cup?
Il mondo del golf raggiungerà un punto di ebollizione già la prossima settimana, poiché si svolgerà il torneo biennale Ryder Cup e vedrà alcuni dei migliori giocatori d'Europa competere contro i migliori giocatori degli Stati Uniti. Con questo in arrivo, il golf potrebbe essere nella tua mente e se è così questo annuncio dal Convergence Games Showcase è probabilmente di interesse.
Lo sviluppatore Broken Arms Games ha presentato un altro assaggio del suo prossimo titolo di simulazione, Under Par Golf Architect. Questo è un gioco in cui l'obiettivo è quello di creare il campo da golf dei tuoi sogni, il tutto progettando buche e sfide mozzafiato e poi raccogliendo i benefici finanziari in quanto attira fan e persino VIP da tutto il mondo.
La sinossi del gioco aggiunge: "Vesti i panni di un architetto del golf mentre costruisci e gestisci il tuo paradiso del golf! Affina la tua strategia progettando campi incredibili per sfidare i golfisti più esigenti e guarda il tuo club prosperare mentre attiri giocatori VIP, assumi personale stravagante e organizzi tornei prestigiosi.
Come parte del gameplay, possiamo aspettarci meccaniche di costruzione del percorso, elementi di simulazione che determinano le prestazioni del tuo percorso, oltre a una serie di diversi dipendenti disponibili che possono essere formati e sviluppati. Utilizzando queste meccaniche e sistemi, l'obiettivo sarà quello di perfezionare ed espandere il tuo corso per trasformare la tua umile idea in un'impresa imprenditoriale fiorente e sorprendente.
Non c'è ancora una data di uscita in mente per Under Par Golf Architect, poiché sappiamo semplicemente che arriverà presto, ma quando verrà lanciato, arriverà su PC e Xbox. Dai un'occhiata all'ultimo trailer del gioco qui sotto, che rivela anche che una demo Xbox per il gioco è ora disponibile.