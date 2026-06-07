Crea il tuo culto apocalittico in Join Us, da lanciare su PC e Xbox Series X /S a marzo

Di tutte le showcase ed eventi a cui abbiamo avuto la fortuna di partecipare nell'ultima settimana, pochissimi annunci sono stati fatti e promessi giochi che saranno lanciati a marzo 2027. La maggior parte sembra preferire da agosto a ottobre 2026 o febbraio 2027, ma Wolf Haus Games sta seguendo una strada diversa.

Come parte dell'Xbox Games Showcase, lo sviluppatore ha presentato un'altra panoramica su Join Us e ha confermato che il progetto sarà effettivamente lanciato a marzo 2027 su PC e Xbox Series X/S, e apparentemente su PS5, come ci dice Xbox Wire di "vedere il sito dello sviluppatore per altre piattaforme", senza ulteriori informazioni condivise ancora sul sito dello sviluppatore.

Per quanto riguarda il tema di questo gioco, è un progetto open-world cooperativo in cui l'obiettivo è creare un culto apocalittico, reclutare seguaci, insegnare loro le tue metode e poi fare tutto il necessario per preparare il tuo culto all'apocalisse imminente.

Questo ultimo trailer del gioco ha messo in luce la narrazione per la prima volta, oltre a concentrarsi su "reclutamento, gestione dei follower, combattimenti caotici e nuove opzioni di guardaroba." Dai un'occhiata a tutto qui sotto in vista del lancio di Join Us a marzo 2027.