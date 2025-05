Crea una fattoria di creature fantasy in un nuovo gioco inattivo Whimside

Non è la prima volta che ti offriamo uno dei migliori concetti in cui ci siamo imbattuti dopo il lavoro a distanza: i giochi inattivi o i giochi che vengono eseguiti nella parte inferiore dello schermo del computer in background. Offrono un modo per divertirsi senza perdere la concentrazione sul tuo compito principale o mentre stai semplicemente navigando in Internet.

Qualche tempo fa vi abbiamo mostrato un titolo di questo stile chiamato Rusty's Retirement, e ora vi lasciamo con un'altra proposta meno focalizzata sulla costruzione e più sul concetto di farming e cattura di creature. Si chiama Whimside , e ha appena aperto la sua pagina Steam e pubblicato un trailer, che potete trovare alla fine di questo articolo.

Whimside è sviluppato da Toadzillart e offre un gioco di raccolta di creature (chiamate Whimlings) per allevarle in modo rilassato in una fattoria e vederle crescere, prosperare e dare alla luce nuove creature, oltre a decorare il luogo e i suoi habitat a proprio piacimento.

Al momento non esiste una data di uscita per Whimside, ma l'editore Future Friends Games afferma che uscirà nell'estate del 2025.