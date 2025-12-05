Creative Assembly promette la presentazione del nuovo gioco Total War ai The Game Awards

HQ

Come parte del 25th Anniversary Showcase per Total War, lo sviluppatore Creative Assembly e l'editore Sega avevano molto da rivelare sul amata saga di grande strategia.

Durante l'evento, abbiamo potuto incontrare una nuova espansione per Total War: Warhammer III, considerata Lords of the End Times, con il lancio previsto nell'estate del 2026. Oltre a questo, Total War: Medieval III è stato rivelato al mondo, considerandolo il "definitivo set sandbox di Total War con il mondo medievale", un progetto che mira a combinare "un'autenticità storica meticolosa con un'agenzia senza precedenti per il giocatore", una completa "rinascita di Total War storico" come lo definisce lo sviluppatore.

Anche se puoi vedere i trailer di entrambi questi giochi qui sotto, questo non è tutto ciò che gli esperti britannici di strategia (e sviluppatori Alien: Isolation ) hanno in cando.

Oltre a lavorare sul follow-up Alien: Isolation, ci è stato detto di aspettarci un'altra rivelazione Total War a The Game Awards la prossima settimana, nelle prime ore del 12 dicembre per chi si trova nel Regno Unito e in Europa. Non ci viene detto molto altro su cosa aspettarci, ma ci sono voci che un gioco Star Wars Total War sia in preparazione, quindi forse incontreremo questa cosa al programma condotto da Geoff Keighley.

