Creative Assembly ritarda il DLC Tides of Torment per Total War: Warhammer III

L'imminente DLC Maree di Tormento per Total War: Warhammer III è stato ritardato. Il DLC includerà un nuovo signore e unità per Slaanesh e Norsca insieme a una terza fazione, ancora senza nome, e dovrebbe essere rilasciato quest'estate.

Tuttavia, quella data è ora cambiata. Come sottolineato dallo sviluppatore Creative Assembly in un nuovo post sul blog, Tides of Torment uscirà entro la fine dell'anno. Una data precisa arriverà anche in seguito, e anche il video finale di What's Next è stato posticipato, in quanto coprirà ulteriori modifiche apportate da qui all'uscita del DLC.

Creative Assembly dichiara il motivo del ritardo durante i test di gioco che dimostrano che potrebbero ottenere di più con il DLC. "Durante i recenti test di gioco, ci siamo chiesti se questo prossimo DLC soddisfacesse gli standard che abbiamo stabilito nelle ultime uscite, e la risposta breve è stata no. Tuttavia, sappiamo che può e quindi vogliamo dedicare più tempo a lavorarci, rivedere i contenuti e migliorare le esperienze di gioco che è destinato a portare", si legge nel post sul blog.

Ci sono ancora altri contenuti in arrivo in estate. Luglio porta miglioramenti all'assedio dei terreni di prova. Ad agosto verrà proiettato un video What's Next sulla terza fazione di Tides of Torment, che i fan attualmente credono possano essere gli Alti Elfi, oltre a un grande aggiornamento sulla qualità della vita per i Re dei Sepolcri e gli Uomini Lucertola. Settembre sembra un po' più tranquillo, ma questo perché da quel momento è tutto pronto per Tides of Torment.