Creatore di Dragon Quest: "L'inglese è una lingua semplice"

Non è un segreto che spesso le cose si perdano nella traduzione, e questo è vero per i film da decenni, dove sia i sottotitoli sia, soprattutto, il doppiaggio fanno sì che gran parte dell'originale vada persa. I giochi non fanno eccezione e, in un'intervista a Famitsu (tramite Automaton) con Yuji Horii riguardo al prossimo titolo Square Enix Paranormasight: The Mermaid's Curse, questo è stato uno degli argomenti emersi.

L'intervista ha visto la partecipazione del creatore del gioco, Takanari Ishiyama, così come del leggendario padre della serie Dragon Quest, Yuji Horii. Horii ha ammesso che le sfumature si perdono sempre nella traduzione, e certamente non si trattiene nelle sue critiche alla lingua inglese:

"Quando si parla di inglese, tende a perdere molto del suo sapore e inevitabilmente finisce per sembrare semplicistico."

Ishiyama dà un esempio concreto di quando qualcosa si perde completamente in inglese e fa richiamare la parola "I". Ci sono molte varianti di questo in giapponese che rivelano immediatamente molto su una persona:

"In giapponese, anche per una singola materia, usiamo parole diverse come 'ore', 'boku', 'washi', 'watashi' e così via, ma in inglese diventano tutte 'io' o 'mio'."

Questo spinge Horii a rientrare nella discussione, dicendo semplicemente che negli anni è stato costretto ad accettare che l'inglese sia una lingua di base:

"L'inglese è una lingua semplice, quindi ho accettato che non si può fare niente."

Poiché studiare una delle lingue più difficili al mondo, con forse la lingua scritta più difficile al mondo (dove si usano tre alfabeti separati contemporaneamente), non è un'opzione per tutti i giocatori, probabilmente dovremo convivere con il fatto che le traduzioni non ci danno sempre il quadro completo.

È qualcosa a cui hai pensato?