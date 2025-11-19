Creatore di Fallout: I giochi di oggi "cercano di essere tutto per tutti"

HQ

Negli ultimi anni, ci sono crescenti critiche ai giochi AAA gonfiati, i cui budget già superano di gran lunga quelli dei blockbuster hollywoodiani e spesso richiedono cinque-dieci anni per essere sviluppati (e a volte anche di più). Sarebbe una cosa se questo rendesse i giochi migliori, ma purtroppo non è sempre così, e ultimamente abbiamo visto alcune cancellazioni raccapriccianti con sviluppatori che hanno perso il lavoro.

Il veterano Tim Cain, che un tempo ha contribuito a creare Fallout, condivide spesso le sue opinioni sull'industria in video interessanti, e ora si è espresso sui giochi ad alto budget di oggi. Non è impressionato, sostenendo che si tratta di produzioni enormi e gonfiate che in realtà non sono rivolte a nessuno in particolare:

"... Si può imparare molto dai giochi che dovevano essere focalizzati, perché penso che questo sia un problema principale con i giochi di oggi: non sanno davvero cosa vogliono essere. Cercano di essere tutto per tutti: progettati da comitati, rendere felice un editore, cercare di indovinare cosa vuole il più ampio demografico."

Classico come si può essere.

Cain sostiene che i titoli più vecchi non avevano le stesse capacità tecniche, con prestazioni illimitate e quantità infinite di spazio di archiviazione. Gli sviluppatori dovevano semplicemente "scrivere codice efficiente o il tuo gioco non funziona sulla console Atari." La produzione di grandi dimensioni non era possibile, quindi bisognava concentrarsi sul rendere il core così divertente e divertente da poterlo rigiocare più e più volte:

"Non potremmo creare giochi giganteschi e sparsi con un sacco di cose diverse, tipo penso che ora andrò a creare. Penso che ora vado a esplorare. Penso di risolvere questo puzzle adesso. Ora penso di fare combattimento. Penso di parlare con tutti questi NPC adesso. Non potresti fare tutto questo.

"Hai dovuto scegliere quale sezione, quale segmento di tutto quel gameplay voglio rappresentare? E poi l'hai fatto. L'idea che si potesse avere un ciclo di gioco centrale con una grande varietà di azioni praticamente non esisteva."

Cain è sempre interessante da ascoltare, e puoi trovare il video qui sotto. In breve, pensa che gli sviluppatori possano imparare qualcosa dal gameplay classico e divertente, e crede che sia proprio questo a creare successi indie che spesso oscurano i progetti AAA molto più grandi sia in termini di intrattenimento che di vendite. In poche parole, zooma su ciò che è buono. Conclude con un parallelo piuttosto significativo, ovvero che i migliori ristoranti non si vantano di avere i menù più grandi:

"Devi essere semplice. Devi restare concentrato e qualunque cosa tu faccia deve essere eseguita in modo estremamente efficace. E poi sarai come quel ristorante di lusso. Non hai molti ingredienti in quel pasto, ma era delizioso."

Che ne pensi? Tim Cain ha ragione, o l'industria AAA va bene così com'è?