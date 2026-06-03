Creatore di God of War: "Il nuovo God of War sembra terribile e non venderà bene"

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Lo streaming di Sony di martedì sera sembra aver lasciato soddisfatto la maggior parte delle persone, non ultimo grazie a un ritmo leggermente più lento che ha dato ai giochi la possibilità di prendere il centro della scena. Il gioco che ha ricevuto più attenzione è stato l'ultimo: God of War: Laufey, che è stato annunciato, mostrato e confermato come uscito "presto".

In ogni caso, sembra destinata a essere un'avventura tecnicamente incredibilmente rifinita, ma Kratos deve farsi da parte mentre Faye prende il ruolo principale. A giudicare dai commenti online, molti sembrano soddisfatti, ma non tutti. Una delle voci più critiche è quella del creatore dell'intera serie God of War, David Jaffe, che ha dichiarato in diretta che sembra assolutamente terribile.

Una delle cose con cui sembra avere più difficoltà è che non sembra più un gioco di God of War:

"La cosa del Dio della Guerra, però. Se non si chiamasse God of War, sembra uno di quei trailer che qualcuno deve ricordare e poi pensi 'oh sì, ricordo, è piuttosto bello'.

È il Dio della Guerra... Non sono entusiasta ma ovviamente lo giocherò, lo streamerò e ne parlerò... "

Poi estrae il grosso martello e distrugge il gioco in mille pezzi, spiegando che oltre a essere orribile, il gioco fallirà anche commercialmente:

"Penso che sia terribile. Voglio dire... Penso che sia terribile. Non credo che venderà ciò che hanno bisogno per vendere."

Scopri di più su God of War: Laufey qui (e dai un'occhiata al trailer). Cosa ne pensi del gioco e della visione di Jaffe?