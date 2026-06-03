Creatore di God of War: "Il nuovo God of War sembra terribile e non venderà bene"
David Jaffe non pensa che God of War: Laufey sembri un gioco di God of War, ma sembra avere molti più problemi con esso.
Lo streaming di Sony di martedì sera sembra aver lasciato soddisfatto la maggior parte delle persone, non ultimo grazie a un ritmo leggermente più lento che ha dato ai giochi la possibilità di prendere il centro della scena. Il gioco che ha ricevuto più attenzione è stato l'ultimo: God of War: Laufey, che è stato annunciato, mostrato e confermato come uscito "presto".
In ogni caso, sembra destinata a essere un'avventura tecnicamente incredibilmente rifinita, ma Kratos deve farsi da parte mentre Faye prende il ruolo principale. A giudicare dai commenti online, molti sembrano soddisfatti, ma non tutti. Una delle voci più critiche è quella del creatore dell'intera serie God of War, David Jaffe, che ha dichiarato in diretta che sembra assolutamente terribile.
Una delle cose con cui sembra avere più difficoltà è che non sembra più un gioco di God of War:
"La cosa del Dio della Guerra, però. Se non si chiamasse God of War, sembra uno di quei trailer che qualcuno deve ricordare e poi pensi 'oh sì, ricordo, è piuttosto bello'.
È il Dio della Guerra... Non sono entusiasta ma ovviamente lo giocherò, lo streamerò e ne parlerò... "
Poi estrae il grosso martello e distrugge il gioco in mille pezzi, spiegando che oltre a essere orribile, il gioco fallirà anche commercialmente:
"Penso che sia terribile. Voglio dire... Penso che sia terribile. Non credo che venderà ciò che hanno bisogno per vendere."
Scopri di più su God of War: Laufey qui (e dai un'occhiata al trailer). Cosa ne pensi del gioco e della visione di Jaffe?