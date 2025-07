Creatore di Minecraft: "Se l'acquisto di un gioco non è un acquisto, allora piratarlo non è un furto"

HQ

Il fatto che non possediamo più i nostri giochi è stato spesso oggetto di dibattito. Se acquisti una copia fisica, i titoli sono tuoi e puoi rivenderli, ma se acquisti in digitale, hai essenzialmente pagato per una licenza che ti dà accesso a un titolo specifico e non puoi mai rivenderli. Anche così, gli accordi sono scritti in modo tale che tu possa anche perdere i tuoi diritti in qualsiasi momento, anche se li hai pagati.

Ciò significa che non puoi richiedere il rimborso dei tuoi soldi quando i giochi vengono interrotti o i server vengono chiusi, rendendo impossibile giocare online o persino scaricare nuovamente i giochi. Purtroppo, ci sono solo poche lamentele online su questo e nessuna iniziativa organizzata per restituire i diritti ai giocatori, e sembra che continueremo a dover pagare per licenze arbitrarie.

Una persona a cui non piace affatto questa disposizione è Markus "Notch" Persson, il creatore di Minecraft. In una discussione che riguarda, tra le altre cose, la campagna Stop Killing Games (di cui vi abbiamo parlato l'altro giorno), condivide il suo punto di vista sui giochi acquistati che non si possiedono tramite X, scrivendo:

"Se l'acquisto di un gioco non è un acquisto, allora piratarlo non è un furto".

Quando un utente X gli chiede cosa pensa che gli sviluppatori di giochi dovrebbero fare quando uccidono i loro giochi chiudendo i server, risponde:

"Ospita i tuoi server. Questo è ciò che facevano TUTTI i giochi".

In precedenza, era comune per i fan continuare a gestire i propri server e, grazie a ciò, molto tempo dopo la chiusura, era possibile giocare a Star Wars: Battlefront II (edizione 2005), World of Warcraft - Vanilla (che in seguito ha spinto Blizzard a rilasciare le edizioni classiche) e Phantasy Star Online (che è ancora giocabile nonostante siano passati due decenni da quando i server sono stati chiusi).

Cosa ne pensi della visione un po' controversa di Notch sulla proprietà dei giochi, così come del suo suggerimento su come dovrebbero essere gestite le chiusure dei server?