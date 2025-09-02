Creepshow cancellato dopo quattro stagioni

HQ

Dopo quattro stagioni, si spengono le luci per Creepshow. Secondo quanto riferito, Shudder ha deciso di non rinnovare la serie antologica, il cui ultimo episodio è andato in onda nell'ottobre di due anni fa. Ufficialmente, il servizio di streaming non ha ancora commentato, ma una fonte vicina alla produzione afferma che lo show è sempre stato pianificato per concludersi dopo quattro stagioni. Che sia la verità o solo un modo conveniente per attutire il colpo, potremmo non saperlo mai, ma per i fan che hanno seguito Creepshow e lo hanno amato esattamente per quello che era, questa è una grande perdita.

La serie ha offerto un mix deliziosamente caotico di storie inquietanti, sanguinose e spesso giocose, con veterani esperti e voci fresche dietro la macchina da presa. Registi come Joe Lynch, David Bruckner e lo stesso produttore Greg Nicotero hanno contribuito, insieme a sceneggiature di giganti del genere come Stephen King, Joe Hill e Dana Gould. Il cast è stato altrettanto impressionante, con apparizioni di Giancarlo Esposito, Adrienne Barbeau, Molly Ringwald, Jeffrey Combs e David Arquette.

Allora, cosa c'è nel futuro per i fan dell'horror? La terza stagione di Monster di Netflix è dietro l'angolo e si concentra su Ed Gein, una storia che si preannuncia sanguinosa e intensa.

Hai guardato Creepshow e quali sono gli spettacoli horror che non vedi l'ora di vedere?