Cresce lo scandalo delle scommesse nel calcio turco: oltre 1.000 giocatori sospesi, anche del Galatasaray, parla di "crisi morale"

HQ

Lo scandalo delle scommesse in Turchia riguardante gli arbitri di calcio professionisti (quasi un terzo è stato trovato a giocare d'azzardo nei siti di scommesse sportive, mettendo in dubbio la loro imparzialità e la possibilità di partite truccate) si è intensificato e oltre mille giocatori professionisti sono stati sospesi dalla commissione disciplinare della Federcalcio turca (TFF) con l'accusa di scommettere sulle partite.

I pubblici ministeri del paese hanno emesso mandati di arresto per 21 persone, tra cui 17 arbitri. Alcuni sono stati arrestati venerdì e rilasciati su cauzione lunedì, alcuni sono ancora sotto mandato di arresto, tra cui Murat Ozkaya, il presidente di Eyupsport, un club che gioca in Superlig, la massima divisione in Turchia. Ma i sospetti vanno oltre gli arbitri e i presidenti ai giocatori stessi, che hanno piazzato scommesse sportive, il che ovviamente solleva sospetti sulla loro integrità.

27 giocatori della Superlig sospesi dopo aver piazzato scommesse, uno dei quali del Galatasaray e della nazionale turca

Dei 1.024 giocatori sospesi, più di 900 giocano in terza e quarta divisione. Tutte le partite di questi campionati sono state cancellate nelle ultime due settimane. 27 dei giocatori sospesi giocano per club della Super Lig, tra cui i giganti di Istanbul Galatasaray e Besiktas, come riportato da DW.

Uno di loro, il terzino sinistro del Galatasaray Eren Elmali, è stato anche escluso dalla nazionale turca prima delle prossime partite di qualificazione alla Coppa del Mondo contro Bulgaria e Spagna questa settimana e la prossima. Elmali si è difeso, dicendo che le accuse contro di lui provengono da una singola scommessa che ha piazzato anni fa, e non coinvolgono la sua squadra.

Il presidente della Federcalcio turca parla di una "crisi morale"

Alcuni giocatori e arbitri sospettati hanno piazzato solo una o poche scommesse, ma alcuni ne hanno piazzate centinaia e addirittura migliaia; dieci arbitri hanno piazzato più di 10.000 scommesse negli ultimi cinque anni, una delle quali 18.227, secondo EuroNews.

Il presidente della TFF Ibrahim Hacıosmanoğlu ha descritto la situazione due settimane fa come una "crisi morale nel calcio turco" e il loro dovere è "elevare il calcio turco al suo giusto posto e purificarlo da tutta la sua sporcizia". Hanno anche richiesto alla FIFA un'estensione di 15 giorni della finestra di mercato invernale in modo che i club possano affrontare le carenze causate dalle sospensioni dei giocatori.